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Лиз Кэмбидж хотят выгнать из сборной Австралии перед Токио-2020

07:46
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Главная звезда женской сборной Австралии по баскетболу Лиз Кэмбидж может покинуть команду накануне Олимпиады из-за конфликта с партнерами и скандала во время товарищеского матча со сборной Нигерии.

29-летняя баскетболистка НБА спровоцировала драку с нигерийками, а кроме того, нарушила карантин, самовольно покинув расположение команды в Лас-Вегасе. Теперь другие австралийки, по данным AAP, требуют исключения Лиз из сборной. Если это произойдет, то Австралия отправится в Токио с 11 баскетболистками в составе — дозаявки уже невозможны.

Кэмбидж помогла своей сборной завоевать бронзу Олимпиады-2012 и серебро ЧМ-2018. Лиз была участницей четырех матчей всех звезд женской НБА, в том числе в 2021 году.

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Олег Шамонаев все материалы автора

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