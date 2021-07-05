Игрок сборной Сербии объяснил плохую игру в финале квалификационного турнира Олимпийских игр

Защитник сборной Сербии по баскетболу Василие Мицич заявил, что травмировался перед матчем финального квалификационного турнира Олимпийских игр против Италии (95:102).

«Я никогда в жизни не искал оправданий, не буду и сейчас. Все, что скажу, это то, что под конец разминки я почувствовал треск четырехглавой мышцы бедра. Не понимаю, как это произошло. Я пытался играть, но не мог выложиться на максимум. Очень жаль, что мы не попали на Игры, но жизнь продолжается», — приводит Sportklub слова Мицича.

За 14 минут отборочного матча Италия — Сербия 27-летний серб набрал всего 8 очков. Итальянцы в 13-й раз в истории завоевали путевку на Олимпийские игры.