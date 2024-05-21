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Париж-2024

Сегодня, 01:16

Сборная Ирана будет выступать на Олимпиаде-2024 под названием в честь погибшего президента страны

Евгений Козинов
Корреспондент
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Логотип Олимпиады-2024.
Фото Global Look Press

Национальный олимпийский комитет Ирана на официальном сайте объявил, что иранская делегация на Олимпийских играх 2024 года в Париже отправится под именем в честь погибшего президента страны Эбрахима Раиси.

«Национальный олимпийский комитет Ирана объявил название своей олимпийской делегации «Хадем ар-Реза», чтобы отдать дань уважения ценным заслугам аятоллы-мученика Сейеда Ибрагима Раиси, народного президента нашей страны», — говорится в пресс-релизе.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что Раиси погиб в результате крушения вертолета. Инцидент произошел днем в воскресенье, 19 мая.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе.

Источник: Официальный сайт НОК Ирана
Олимпиада
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