Сборная Ирана будет выступать на Олимпиаде-2024 под названием в честь погибшего президента страны

Национальный олимпийский комитет Ирана на официальном сайте объявил, что иранская делегация на Олимпийских играх 2024 года в Париже отправится под именем в честь погибшего президента страны Эбрахима Раиси.

«Национальный олимпийский комитет Ирана объявил название своей олимпийской делегации «Хадем ар-Реза», чтобы отдать дань уважения ценным заслугам аятоллы-мученика Сейеда Ибрагима Раиси, народного президента нашей страны», — говорится в пресс-релизе.

В понедельник, 20 мая, стало известно, что Раиси погиб в результате крушения вертолета. Инцидент произошел днем в воскресенье, 19 мая.

Олимпиада в Париже пройдет с 26 июля по 11 августа. В декабре 2023 года МОК допустил россиян и белорусов до участия в Играх в нейтральном статусе.