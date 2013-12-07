Олимпийский факел понесет 101-летний теннисист

Второй день эстафеты олимпийского огня в Новосибирске сегодня начнется в НИИ патологии кровообращения имени академика Е.Н. Мешалкина. Олимпийский факел навестит самых маленьких пациентов этого медицинского учреждения. Затем его доставят в новосибирский Академгородок, где он побывает в технопарке по созданию комфортных условий для инновационных компаний, а после – к Дому ученых Сибирского отделения РАН. После этого факел пронесут у памятника трижды Герою Советского Союза летчику-асу Александру Покрышкину. Здесь огонь передадут самому старшему из новосибирских участников эстафеты – теннисисту Александру Каптаренко, которому в этом году исполнился 101 год. От памятника Покрышкину факел отправится к сноуборд-парку, где ему предстоит путешествие на лыжах и сноуборде.

Второй день эстафеты олимпийского огня в Новосибирске завершится вечером на центральной площади города – площади Ленина, куда факел доставит трехкратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Александр Карелин. Последнего факелоносца встретит губернатор Василий Юрченко. Вместе они зажгут городскую чашу огня. После зажжения чаши и культурной программы небо над городом озарится огнями праздничного салюта.