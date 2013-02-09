Олимпиада
Сочи-2014
Новости
Статьи Календарь / результаты Live! Медальный зачет Хоккей
Биатлон
Главная
Олимпиада
Сочи-2014

Сочи-2014

9 февраля 2013, 17:28

Козак называет основной задачей обучение персонала, обслуживающего Олимпиаду в Сочи

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в интервью в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым", которая транслировалась на Дальний Восток, что строительство объектов Олимпиады-2014 не представляет уже никаких проблем, основная задача сейчас - подготовить обслуживающий Игры персонал. 

"Все организационные вопросы решены, все проектные решения приняты. Что касается физического строительства, то это уже не представляет никаких проблем", - сказал Козак. 

"Основная задача на следующий год - это все-таки уже не строительство, задача следующего года - подготовка людей, подготовка персонала, который будет обеспечивать проведение Игр", - добавил он. 

По данным вице-премьера, который возглавляет госкомиссию по подготовке к сочинской Олимпиаде, в первую очередь осталось достроить гостиницы. Он отметил, что все они строятся исключительно за счет частных инвестиций. 

"Здесь необходимо проследить, чтобы все частные инвесторы выполнили свои обязательства точно и в срок", - подчеркнул Козак. 

В то же время вице-премьер заявил, что комплекс трамплинов "Русские горки", из-за срыва сроков сдачи которого был уволен со своих должностей вице-президент ОКР и председатель совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Ахмед Билалов, будет достроен к лету. 

"У нас нет никаких сомнений, что мы его завершим летом текущего года, введем в эксплуатацию в сентябре, оформим все документы с точки зрения безопасности этого уникального объекта", - сказал он. 

"Для Олимпиады этот объект не представляет в данный момент никаких рисков", - добавил Козак. 

Между тем вице-премьер сообщил, что 8 февраля прошла первая штабная тренировка, во время которой была протестирована система реагирования на различные нештатные ситуации: непогоду, закрытие аэропорта, сход лавин и т.д.

 "И такая первая тренировка показывает то, что в принципиальном плане все органы и организации готовы. Но некоторые детали необходимо еще много раз затестировать, много раз отработать для того, чтобы все работало точно и все решения принимались очень быстро, а гости, участники Олимпиады чувствовали себя комфортно и не почувствовали этих нештатных ситуаций", - резюмировал он. 

0
Читайте также
Нагорных: «В «Локомотиве» нет никакого предвзятого отношения к Дзюбе»
Традиционный Парад Победы покажут на главных телеканалах страны
Живущих в Канаде ветеранов ВОВ поздравили с наступающим Днем Победы
Шестеркин творил историю и лез в драку со Свечниковым, у Хлебушка – три ассиста, а Ничушкин – лучший снайпер. Что произошло в Кубке Стэнли 8 мая
В Германии закрыли дело против главы ВВС из-за Крымского моста
Метеоролог назвала сроки возвращения в Москву теплой погоды
Популярное видео
Разин может стать лучшим тренером КХЛ, Кучеров — лучшим игроком НХЛ
«Даллас» — «Колорадо»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Бенуа Гру сменит Алексея Заварухина в «Тракторе»
«Флорида» — «Бостон»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 6 мая
«Автомобилист» оставляет старых игроков
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Суперниндзя. Дети | Сезон 1 | Выпуск 1
РПЛ: видео голов 27-го тура 5 мая
«Бостон» — «Торонто»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Мальорка» — «Атлетико»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Жирона» — «Барселона»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Аль-Наср» — «Аль-Вахда»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 27-го тура 4 мая
«Реал» — «Кадис»: видеообзор матча, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал Сосьедад» — «Лас-Пальмас»: видеообзор матча
«Спартак» не отпускает своих игроков
Сборная начала турне по городам и переворот в «Торпедо»
ЦСКА — «Зенит»: Кубок России, видеообзор матча
«Ростов» — «Балтика»: Кубок России, видеообзор матча
Три клуба КХЛ сменили главных тренеров
«Эдмонтон» — «Лос-Анджелес»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Даллас» — «Вегас»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Аль-Наср» — «Аль-Халидж»: видеообзор матча
Материалы сюжета: Год до Сочи
Бродер готов сыграть за сборную Канады на Олимпиаде в Сочи
Илья Ковальчук: "Пусть вымогают деньги на переговорах - мы все равно сыграем в Сочи"
НХЛ и ИИХФ провели переговоры в Нью-Йорке
Ягудин уверен в успешном проведении Олимпиады в Сочи
За Сочи НХЛ денег не просит
Олимпийский хоккейный турнир в Сочи: Россия в одной группе с США, Словакией и Словенией
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Медведев утвердил положение о запрете на использование билетов Игр-2014 при проведении лотерей

Ягудин уверен в успешном проведении Олимпиады в Сочи

Придумай мем

Новости
RSS RSS
Все новости