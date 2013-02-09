Козак называет основной задачей обучение персонала, обслуживающего Олимпиаду в Сочи

Вице-премьер России Дмитрий Козак заявил в интервью в программе "Вести в субботу с Сергеем Брилевым", которая транслировалась на Дальний Восток, что строительство объектов Олимпиады-2014 не представляет уже никаких проблем, основная задача сейчас - подготовить обслуживающий Игры персонал.

"Все организационные вопросы решены, все проектные решения приняты. Что касается физического строительства, то это уже не представляет никаких проблем", - сказал Козак.

"Основная задача на следующий год - это все-таки уже не строительство, задача следующего года - подготовка людей, подготовка персонала, который будет обеспечивать проведение Игр", - добавил он.

По данным вице-премьера, который возглавляет госкомиссию по подготовке к сочинской Олимпиаде, в первую очередь осталось достроить гостиницы. Он отметил, что все они строятся исключительно за счет частных инвестиций.

"Здесь необходимо проследить, чтобы все частные инвесторы выполнили свои обязательства точно и в срок", - подчеркнул Козак.

В то же время вице-премьер заявил, что комплекс трамплинов "Русские горки", из-за срыва сроков сдачи которого был уволен со своих должностей вице-президент ОКР и председатель совета директоров "Курортов Северного Кавказа" Ахмед Билалов, будет достроен к лету.

"У нас нет никаких сомнений, что мы его завершим летом текущего года, введем в эксплуатацию в сентябре, оформим все документы с точки зрения безопасности этого уникального объекта", - сказал он.

"Для Олимпиады этот объект не представляет в данный момент никаких рисков", - добавил Козак.

Между тем вице-премьер сообщил, что 8 февраля прошла первая штабная тренировка, во время которой была протестирована система реагирования на различные нештатные ситуации: непогоду, закрытие аэропорта, сход лавин и т.д.

"И такая первая тренировка показывает то, что в принципиальном плане все органы и организации готовы. Но некоторые детали необходимо еще много раз затестировать, много раз отработать для того, чтобы все работало точно и все решения принимались очень быстро, а гости, участники Олимпиады чувствовали себя комфортно и не почувствовали этих нештатных ситуаций", - резюмировал он.