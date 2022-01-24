Звезде американского шорт-трека грозит 40 лет тюрьмы за мошенничество. Она заработала на ковиде

Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете 3000 м Эллисон Бэйвер предстала перед судом по обвинению в краже 10 миллионов долларов государственного займа.

Эллисон Бэйвер закончила спортивную карьеру пять лет назад и с тех пор начала воплощать американскую мечту не на катке, а на съемочной площадке. Бэйвер пробовала себя в роли актрисы (безуспешно), а потом основала собственную продюсерскую компанию.

Ее главный и единственный пока большой проект — криминальная драма «Охотник за разумом. Схватка» (No Man of God), мировая премьера которой состоялась в конце августа прошлого года. Главную роль в ленте сыграл Элайджа Вуд — звезда «Властелина колец». Сама Бэйвер засветилась в эпизоде, а ее компания вложила в производство блокбастера 150 тысяч долларов.

Как обмануть государство и получить 10 миллионов

История, о которой дальше пойдет речь, случилась в апреле 2020-го. Тогда пандемия только стартовала, и правительство США щедро помогало частным компаниям в выплате зарплат персоналу. Для участия в федеральной программе помощи нужно было доказать, что твой бизнес действительно сильно страдает из-за пандемии, а также что там работает большое количество людей, которые теперь рискуют остаться без средств к существованию.

41-летняя Бэйвер прошла по всем пунктам. Она утверждала, что на ее компанию — Allison Baver Entertainment — работают более 400 человек, а ежемесячная платежная ведомость составляет более 4 миллионов долларов. Бэйвер целых девять раз обращалась за государственной субсидией и в общей сложности получила около 10 миллионов долларов. Причем, согласно данным газеты Salt Lake Tribune, только сорок одна компания в штате сумела получить от правительства более 5 миллионов, хотя обращались за помощью более 50 тысяч фирм. То есть предприимчивая спортсменка и тут очутилась в самом топе.

Но вскоре стали выясняться неприглядные подробности. Внутренние документы фирмы бывшей спортсменки оказались поддельными: на самом деле у Бэйвер... вообще не было ни одного сотрудника на постоянной зарплате. То же самое с документами из банка — фальшивка. Судя по всему, Эллисон потратила часть полученных средств — 150 тысяч — на фильм «Охотник за разумом. Схватка». Там ее за такие заслуги упоминают в титрах как продюсера, а также она мелькает в эпизодической роли. Куда делись остальные девять с лишним миллионов долларов — пока загадка.

На Олимпиаде Бэйвер с трудом могла надеть коньки

Если все обвинения будут доказаны, Бэйвер грозит до 40 лет тюрьмы. Суд над ней стартовал на прошлой неделе. Сама спортсменка все полностью отрицает и говорит, что «все полученные средства были вложены в развитие индустрии развлечений в непростые времена пандемии».

Кстати, и спортивная карьера Бэйвер тоже была далеко не безоблачной. Она участвовала в трех Олимпийских играх — 2002, 2006 и 2010 годов — и в Ванкувере считалась одним из фаворитов. Но за год до Игр из-за столкновения с соперницей сломала ногу. По всем прогнозам, Олимпиаду она должна была встретить на костылях, но в итоге успела восстановиться. Хотя даже на Играх с трудом могла без посторонней помощи надеть коньки.

Позже эта история стала визитной карточкой Эллисон, она объездила полстраны с мотивационными мастер-классами, пока не решила все-таки погрузиться в кинобизнес. Видимо, зря.