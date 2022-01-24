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Сегодня, 13:30

Звезде американского шорт-трека грозит 40 лет тюрьмы за мошенничество. Она заработала на ковиде

Призерка Олимпийских игр Эллисон Бэйвер предстала перед судом за мошенничество
Наталья Марьянчик
Обозреватель
Эллисон Бэйвер.
Фото Getty Images
Бронзовый призер Олимпийских игр 2010 года в эстафете 3000 м Эллисон Бэйвер предстала перед судом по обвинению в краже 10 миллионов долларов государственного займа.

Эллисон Бэйвер закончила спортивную карьеру пять лет назад и с тех пор начала воплощать американскую мечту не на катке, а на съемочной площадке. Бэйвер пробовала себя в роли актрисы (безуспешно), а потом основала собственную продюсерскую компанию.

Публикация от Allison Baver (@allisonbaver)

Ее главный и единственный пока большой проект — криминальная драма «Охотник за разумом. Схватка» (No Man of God), мировая премьера которой состоялась в конце августа прошлого года. Главную роль в ленте сыграл Элайджа Вуд — звезда «Властелина колец». Сама Бэйвер засветилась в эпизоде, а ее компания вложила в производство блокбастера 150 тысяч долларов.

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Как обмануть государство и получить 10 миллионов

История, о которой дальше пойдет речь, случилась в апреле 2020-го. Тогда пандемия только стартовала, и правительство США щедро помогало частным компаниям в выплате зарплат персоналу. Для участия в федеральной программе помощи нужно было доказать, что твой бизнес действительно сильно страдает из-за пандемии, а также что там работает большое количество людей, которые теперь рискуют остаться без средств к существованию.

41-летняя Бэйвер прошла по всем пунктам. Она утверждала, что на ее компанию — Allison Baver Entertainment — работают более 400 человек, а ежемесячная платежная ведомость составляет более 4 миллионов долларов. Бэйвер целых девять раз обращалась за государственной субсидией и в общей сложности получила около 10 миллионов долларов. Причем, согласно данным газеты Salt Lake Tribune, только сорок одна компания в штате сумела получить от правительства более 5 миллионов, хотя обращались за помощью более 50 тысяч фирм. То есть предприимчивая спортсменка и тут очутилась в самом топе.

Но вскоре стали выясняться неприглядные подробности. Внутренние документы фирмы бывшей спортсменки оказались поддельными: на самом деле у Бэйвер... вообще не было ни одного сотрудника на постоянной зарплате. То же самое с документами из банка — фальшивка. Судя по всему, Эллисон потратила часть полученных средств — 150 тысяч — на фильм «Охотник за разумом. Схватка». Там ее за такие заслуги упоминают в титрах как продюсера, а также она мелькает в эпизодической роли. Куда делись остальные девять с лишним миллионов долларов — пока загадка.

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На Олимпиаде Бэйвер с трудом могла надеть коньки

Если все обвинения будут доказаны, Бэйвер грозит до 40 лет тюрьмы. Суд над ней стартовал на прошлой неделе. Сама спортсменка все полностью отрицает и говорит, что «все полученные средства были вложены в развитие индустрии развлечений в непростые времена пандемии».

Кстати, и спортивная карьера Бэйвер тоже была далеко не безоблачной. Она участвовала в трех Олимпийских играх — 2002, 2006 и 2010 годов — и в Ванкувере считалась одним из фаворитов. Но за год до Игр из-за столкновения с соперницей сломала ногу. По всем прогнозам, Олимпиаду она должна была встретить на костылях, но в итоге успела восстановиться. Хотя даже на Играх с трудом могла без посторонней помощи надеть коньки.

Позже эта история стала визитной карточкой Эллисон, она объездила полстраны с мотивационными мастер-классами, пока не решила все-таки погрузиться в кинобизнес. Видимо, зря.

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