«Кто сказал, что допинг неэтичен?» Судьба самой подозрительной чемпионки в истории Олимпийских игр

Результаты самой титулованной олимпийской чемпионки Ирландии Мишель Смит до сих пор вызывают сомнения.

Во время Олимпиады 1972 года в Мюнхене один журналист The Irish Times написал едкую заметку. «Ирландия празднует новый рекорд в олимпийском бассейне. На этот раз все доплыли до финиша и даже никто из спортсменов не утонул», — так начиналась его статья.

Ирландия никогда не была мощной спортивной державой. Так что результаты ирландских атлетов на Олимпийских играх зачастую давали только повод для улыбок и вот таких вот шуток, но никак не для гордости.

Пока не появилась она.

«Несколько дней в Атланте. За это время ирландский спорт взлетел на недосягаемую для себя прежде высоту. Мишель Смит — величайшая спортсменка в истории Ирландии», — так писали на страницах все той же The Irish Times о спортсменке в родной Ирландии летом 1996 года.

В первый же день Олимпийских игр-1996 в Атланте уроженка ирландского поселка Раткул добилась того, чего прежде не могла сделать ни одна представительница Ирландии. Она выиграла золото Олимпиады. И не просто выиграла, а уничтожила всех своих соперниц на дистанции 400 метров вольным стилем.

Но это было только начало...

На Играх в Атланте ее ждали еще две золотые медали: на 200 и 400 метрах комплексом. Также она взяла бронзу на дистанции 200 метров баттерфляем.

На родину Мишель Смит возвращалась национальным героем. Прямо на выходе из аэропорта трехкратную олимпийскую чемпионку посадили в автобус и провезли парадом по улицам Дублина, где ее приветствовали тысячи ирландцев. Неудивительно, что по итогам года26-летняя Мишель Смит была признана лучшим спортсменом страны.

Для кого-то эта была история невероятного взлета. Триумф труда и упорства. Награда за преданность своему делу. Но кому-то такие феерические результаты от спортсменки, которая никогда не входила в элиту мирового плавания, показались подозрительными.

Мишель Смит. Фото Getty Images

Новый тренер

Мишель научилась плавать благодаря отцу — он регулярно водил ее вместе с сестрой в бассейн и сам учил держаться на воде. Там Мишель и заметили тренеры. Они посоветовали записать девочку в секцию по плаванию — семья прислушалась и отдала девятилетнюю дочь на занятия.

Очень быстро Мишель Смит зарекомендовала себя как самая талантливая пловчиха страны. К 14 годам Смит выиграла кучу медалей на местных соревнованиях, взяла 10 наград на чемпионате Ирландии.

Ее международный дебют случился сразу на самой главной арене — 17-летняя Смит поехала на Олимпиаду-1988 в Сеуле. Дебют оказался не особо удачным: Смит приняла участие в заплывах на четырех дистанциях, однако нигде не смогла отобраться в финал.

Затем она скромно выступила на чемпионатах мира и Европы в 1991 году. И потом съездила на Олимпиаду-1992 в Барселоне. Тоже неудачно — она вновь ни разу не попала в финал.

После барселонских Игр Смит начал тренировать голландский легкоатлет Эрик де Брейн, выступавший в метании диска и толкании ядра, за которого Мишель Смит впоследствии вышла замуж.

Они встретились как раз на Играх в Барселоне — Эрик еще выступал, причем успешно: за год до Игр ему досталось серебро на чемпионате мира. Как и почему у Мишель возникла странная идея тренироваться у метателя диска — неизвестно, но с тех пор ее карьера пошла в гору.

Вскоре пара переехала на родину де Брейна, в Нидерланды. Но в 1993 году их ждал удар: незадолго до начала чемпионата мира в Штутгарте Эрик был уличен в нарушении антидопинговых правил. Дисциплинарный комитет Нидерландского легкоатлетического союза счел спортсмена невиновным, однако Международная федерация легкой атлетики отвергла приведенные доводы и настояла на максимально строгой четырехлетней дисквалификации.

В связи с длительной дисквалификацией де Брейн завершил спортивную карьеру. На прощальной пресс-конференции он выдал тираду, которая еще аукнется Мишель: «Кто сказал, что допинг неэтичен? Кто вообще это решает? А политика этична? А бизнес? Спорт по определению не может быть честным. Некоторые люди одарены от природы, другим же необходимо много работать. Некоторым же ничего не добиться без допинга», — вот какие взгляды проповедовал атлет.

О чем говорить, если кумиром он считал канадского спринтера Бена Джонсона. Того самого, что выиграл золото на 100-метровке в Сеуле-1988 с мировым рекордом. А вскоре в пробе Джонсона нашли допинг и лишили всех наград. Тогда Джонсон не стал скрывать: он действительно принимал стероиды как минимум в течение года.

Мишель Смит. Фото Getty Images

Фантастическая метаморфоза

Но вернемся к самой Мишель Смит. Ее результаты пошли в гору. На чемпионате мира 1994 года она заняла пятое место на 200-метровке баттерфляем и на 400-метровке комплексом, сбросив сразу по несколько секунд с личного рекорда.

В 1995 году спортсменка обновила национальные рекорды почти на всех мыслимых дистанциях: 50, 100, 400 и 800 метров вольным стилем, 100 и 200 метров баттерфляем, 200 и 400 метров комплексом, 100 метров на спине.

В том же 1995 году Смит стала первой представительницей Ирландии, которая завоевала золотую медаль чемпионата Европы по плаванию. Причем дважды: 200 метров баттерфляем и 400 метров комплексом.

Изменились не только результаты, но и внешность: Мишель здорово раскачалась и заметно стала шире в плечах.

«Фантастическая метаморфоза, — вспоминал ирландский пловец двукратный участник Олимпиад Гэри О'Тул. — Я помню, какой женственной была Мишель. У нее даже было немного лишнего веса.

Но затем я встретил совсем другого человека. Я даже сказал ей: «Детка, да на чем ты сидишь? Что бы это ни было, будь осторожна». Мишель Смит ничего ему не ответила.

Мишель Смит. Фото Getty Images

Триумф в Атланте

На Олимпиаду в Атланте Смит ехала уже с определенным багажом успехов. Но ее имя все еще не было известно широкой публике. Это изменилось в первый же день Игр. Смит выиграла заплыв на 400 метров комплексом. Причем с подавляющим преимуществом: она опередила ближайшую соперницу — американку Эллисон Вагнер — на 3 секунды. Но еще поразительнее было то, что Смит проплыла в Атланте на 19 (!) секунд быстрее, чем четыре года назад в Барселоне.

Такой результат вызвал много вопросов у ее соперниц. Американка Джанет Эванс с помощью Федерации плавания США подала протест: они считали, что Смит вообще не имела права соревноваться, так как не выполнила квалификационный норматив в том сезоне. Однако протест удовлетворен не был.

Все эти разговоры в тот момент не сильно волновали саму Смит. В итоге она стала одной из самых титулованных спортсменок, трижды выиграв золотую медаль — на обеих комплексных дистанциях и на 400-метровке вольным стилем. Также она стала третьей на 200 метрах баттерфляем.

Неожиданный всплеск результатов доселе не слишком успешной спортсменки и испорченная из-за допинговой дисквалификации репутация ее мужа и тренера привели к тому, что Смит начали подозревать в использовании запрещенных препаратов. Американская пловчиха Джанет Эванс прямо обвинила Смит на пресс-конференции в употреблении допинга: «Если вы спросите, есть ли подозрения, то я скажу — да. Слишком разительны перемены. И слишком сомнителен такой прогресс».

Поддержала ее и канадская пловчиха Марианне Липерт: «Я заметила то, как она прибавила в физическом плане. Сначала я подумала: «Ух ты! Вот что значат упорные тренировки!» Но один из моих более опытных коллег отметил: «Думаю, тут дело не только в тренировках».

Глава ирландского Национального олимпийского комитета Патрик Хикки защищал свою звезду: «Американцы просто завидуют, что спортсменка из такой маленькой страны, как Ирландия, обыграла их. Они сделают все возможное, чтобы омрачить ее успех. Так как оспорить ее победы они не могут, то будут обвинять ее в допинге. Им нет оправдания».

Результаты олимпийских тестов не подтвердили правдивость обвинений. Тогдашний президент США Билл Клинтон (друживший с ирландской диаспорой своей страны) лично встретился со Смит, поздравил ее с победами и извинился за «все то дерьмо», что на нее вылили в прессе.

Но гул недовольства долетел и до Ирландии. Не выдержал и отец Мишель: «Американцев множество раз ловили на допинге. А вот со спортсменом из Ирландии такого не случалось. Потому что ирландские атлеты не употребляют допинг. Так что американцы не имеют никакого права голословно кого-то обвинять».

Наконец выступила и сама Смит: «Я не позволю лишать меня этих счастливых мгновений. Я упорно трудилась. Посвятила всю свою жизнь этому делу. И никто не отберет у меня эти медали».

В Ирландию Мишель вернулась национальным героем.

Бутылка виски

В 1997 году Смит выступила на чемпионате Европы в испанской Севилье. Она выиграла уже ставшие коронными 400 метров комплексом. Также взяла серебро на 400 метрах вольным стилем и 200 метрах баттерфляем. Наконец добавила золото на 200 метрах вольным стилем, покорив для себя новую вершину.

Чем больше успехов добивалась Смит, тем громче становились разговоры о том, что чемпионка очень неохотно сдает допинг-тесты. Ее было практически невозможно поймать за пределами бассейна.

Наконец на это обратили внимание в Международной федерации плавания. С допинг-тестированием Мишель все чаще возникали трудности: то ее не было на месте, когда приходили офицеры, то спортсменка просто отказывалась сотрудничать.

День икс настал 10 января 1998 года.

В это время в австралийском Перте как раз проходил чемпионат мира по водным видам спорта. Однако Смит пропускала турнир, так как за пару месяцев до этого попала в аварию и не успела восстановиться.

Эта ситуация не остановила допинг-офицеров, которые решили взять допинг-пробу у спортсменки во внесоревновательный период, что является вполне нормальной и обыденной практикой.

Эл Гэй и его жена Кэтерин без звонка появились у ворот дома Смит — де Брейнов в 07.40 утра. На улице еще было темно, а ворота крепко заперты. Так что допинг-офицеры решили дождаться рассвета.

Когда Мишель вышла на улицу, то неохотно впустила незваных гостей на территорию, но сдавать пробу отказывалась, оправдывая тем, что они с мужем собираются в автопутешествие, уже собрали вещи — времени совсем нет.

Тогда офицеры предложили такой вариант: они поедут вместе с супругами и подождут момента, когда Смит сможет сдать пробу. В ответ Мишель резко поменяла свой настрой: поездка отменяется и она готова к тесту прямо сейчас.

И тут же убежала в дом. Пока Кэй выгружала все необходимое из машины, Эл заглянул в окна дома: Смит не было на кухне или в комнатах.

Банку для биопробы спортсменка наполнила за два подхода. Когда она вручила его допинг-офицерам, то те почувствовали отчетливый странный запах. «Айриш мист», — шепнула Кэй на ухо мужу. «Саузен комфорт», — предположил он в ответ. Одно было им очевидно точно — из банки отчетливо несло запахом виски.

Но официальные лица не подали вида: заполнили документы, получили необходимые подписи и отбыли с полученной пробой.

14 января 1998 года допинг-лаборатория в Барселоне получила две допинг-пробы под номерами A 074396 и B 074396. Только через 16 дней результаты дошли до Международной федерации плавания.

В апреле грянула новость: трехкратная олимпийская чемпионка Мишель Смит отстранена от соревнований за «махинации с допинг-пробой». Результаты тестов ошеломили: в пробе было такое количество виски, что любой человек просто погиб бы от какого количества алкоголя в организме.

В августе 1998 года FINA дисквалифицировала Смит на четыре года за вмешательство в допинг-контроль. Спортсменка подала апелляцию.

Апелляция Смит рассматривалась в Международном спортивном арбитражном суде, однако в ходе слушаний были обнародованы результаты еще нескольких анализов 1997 и 1998 годов, которые показали наличие запрещенного стероида — андростендиона.

Так как безумная концентрация алкоголя была обнаружена в образце мочи, то CASпосчитал, что эта была попытка скрыть следы других препаратов. Но эта попытка вышла очень топорной. Значит, у человека точно был «мотив совершить соответствующие неподготовленные действия».

Арбитражный суд подтвердил четырехлетнюю дисквалификацию, после чего Смит ушла из спорта. Так оборвалась ее карьера.

Однако спортсменка так и не признала вину: «Я очень расстроена решением CAS. Особенно тем, что суд не принял мои доказательства. Всю карьеру меня обвиняли в применении допинга, и именно это суд посчитал мотивом для того, чтобы я вмешалась в процедуру допинг-контроля в тот день.

Продолжаю стоять на своем: я никогда не употребляла запрещенные препараты.

С тех пор, как я взяла первое золото в Атланте, СМИ постоянно атаковали меня и моего мужа. Это очень расстраивает. Но я все время буду помнить мои победы и дорожить этими воспоминаниями".

Она сразу же потеряла выгодный рекламный контракт с одной из авиакомпаний. Также правительство не стало выпускать ролики с ее участием, рекламирующие туризм в стране и сохранение аутентичности ирландского языка.

Но кое-что выиграть Смит все же удалось. Поскольку не было доказательств применения пловчихой запрещенных препаратов на Олимпиаде в Атланте, завоеванные ею медали на Играх-1996 не были отобраны.

Мишель Смит официально до сих пор остается самой титулованной спортсменкой в истории Ирландии на Олимпийских играх.