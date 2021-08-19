Ромашина будет представлять российских атлетов в ВАДА

Состоялось заседание комиссии спортсменов Олимпийского комитета России.

Заседание прошло под председательством двукратной олимпийской чемпионки Софьи Великой. По его итогам синхронистка Светлана Ромашина и фигурист Джонатан Гурейро были рекомендованы для рассмотрения в качестве кандидатов в комиссии спортсменов ВАДА и ЕОК соответственно.

— Поздравляю всех с завершением Олимпийских игр в Токио. Рада, что их победители, призеры и участники прошли этот путь. Считаю, что наша команда показала в Японии отличный результат, — сказала, предваряя заседание, Софья Великая.

Понимание культурных особенностей

Члены Комиссии спортсменов (КС) ОКР определили кандидатов, рекомендуемых на рассмотрение Олимпийским комитетом России для выдвижения в комиссии спортсменов Европейских олимпийских комитетов (ЕОК) и Всемирного антидопингового агентства (ВАДА).

НОК может представить по одному кандидату в каждую из этих комиссий. 2 октября в рамках 6-й Ассамблеи европейских спортсменов в Дубровнике (Хорватия) состоятся выборы в КС ЕОК, на них будут избраны шесть представителей летних и два — зимних видов спорта. Что касается комиссии спортсменов ВАДА, то здесь голосование не предусмотрено. Руководство Всемирного антидопингового агентства самостоятельно изучит предложенные НОКами кандидатуры на пять вакантных позиций и сделает свой выбор.

— Понимание культурных особенностей и менталитета невероятно важно для коммуникации на международном уровне. Вся наша комиссия спортсменов — одна команда. Сейчас же мы определяем человека, который будет выступать от нашего имени и представлять интересы Олимпийского комитета России в данных структурах, — подчеркнул Джонатан Гурейро.

Члены КС ОКР большинством голосов поддержали именно Гурейро, который рекомендован для выдвижения в комиссию спортсменов ЕОК. На аналогичном голосовании в качестве потенциального кандидата на вступление в КС ВАДА наибольшую поддержку получила семикратная олимпийская чемпионка Светлана Ромашина.

— Хочется грамотно представлять и защищать интересы наших спортсменов. Теперь у меня, надеюсь, появится больше времени для участия в этих процессах. В моих планах — продолжать изучать английский язык, пройти обучение на курсах дипломатии. Каждый из нас может сказать, что спорт — это наша жизнь, в которой мы хотим двигаться дальше, — сказала Ромашина.

Дипломатия и международные отношения

Член комиссии спортсменов МОК, двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева подчеркнула, что важным аспектом для успешной международной деятельности является качественное обучение по профильному направлению.

— Речь не о спортивном менеджменте или организации соревнований, а именно о программах дипломатии и международных отношений, куда входят навыки коммуникации, ведения деловой переписки, более глубокое изучение иностранных языков. Нам этого очень не хватает, — отметила Исинбаева.

Также секретарь КС ОКР Екатерина Горохова напомнила участникам заседания, что в соответствии с положением о комиссии спортсменов ОКР в течение шести месяцев после окончания XXXII Олимпийских игр в Токио необходимо организовать расширенное заседание для избрания семи спортсменов — представителей летних олимпийских видов спорта. Каждая общероссийская спортивная федерация по летним видам спорта имеет право номинировать одного кандидата и направить двух спортсменов (мужчину и женщину) для участия в голосовании.