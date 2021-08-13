Летняя Олимпиада-2036 в России. Стоит ли за нее сражаться и реально ли победить?

На проведение Игр претендуют Санкт-Петербург, Казань и Владивосток. А возможно — и все эти три города одновременно.

Сегодня министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на встрече с победителями и призерами Олимпийских игр в Ростовской области подтвердил, что Россия планирует подавать заявку на проведение летней Олимпиады 2036 года. «Готовятся заявки, — приводит слова Лаврова ТАСС. — Несколько городов: совершенно точно Питер, Казань, по-моему». Ранее о том, что наша страна может претендовать на Игры-2036, в интервью РИА Новости говорил министр спорта РФ Олег Матыцин. Реален ли подобный проект, и во сколько может обойтись такая затея?

Это очень серьезный риск

На размышления у нас есть минимум пять-шесть лет. Обычно столицы будущих Олимпиад определяются за семь лет до Игр. Правда, в этом году Брисбен-2032 был выбран на безальтернативной основе почему-то за девять лет. Но есть надежда, что голосование по столице ОИ-2036 все-таки пройдет в традиционные сроки, то есть в 2029-м. Обычно кампания начинается примерно за два года до голосования, так что до 2027-го есть еще возможность поразмышлять и трезво оценить наши возможности. В частности, обдумать реальность инвестиций как минимум в 20 миллиардов долларов. Дешевле летние Игры в их нынешнем виде провести нереально.

В России существуют проекты проведения летней Олимпиады в Санкт-Петербурге, Казани и Владивостоке. Самое интересное, что все эти мегаполисы необязательно являются конкурентами. Согласно новым правилам МОК, страна-организатор имеет возможность «размазать» Игры на несколько городов. Так, в Великобритании есть проект (тоже претендующий на Игры-2036), который предлагает их проведение одновременно в Лондоне, Бирмингеме, Ливерпуле и Манчестере. Правда, там расстояния, конечно, несопоставимы с пропастью в 6,5 тысячи километров, разделяющих Питер и Владивосток. Проекты с ОИ-2036 в нескольких городах также есть в Мексике и Канаде.

Чисто технически заявку на проведение Олимпиады должен подать Национальный олимпийский комитет при поддержке правительства страны и местных властей городов, которые желают принять Игры. Но даже сам заявочный процесс — удовольствие не из дешевых. Составление заявочной книги, работа заявочного комитета и презентации обойдутся минимум в миллион долларов. Правда, МОК пытается удешевить все эти процессы — ведь очереди из желающих провести Игры нет давно. А в эпоху пандемии будущее всего олимпийского движения оказалось под вопросом. Так что сейчас подавать заявку на ОИ — это очень серьезный риск попасть в такую же тяжелую ситуацию, как японцы с Токио-2020, когда и отказ от Игр, и их проведение в равной степени приводили к катастрофе.

Питер — самый сильный наш кандидат

Самым проработанным у нас является проект летней Олимпиады в Санкт-Петербурге. Он существует с середины 1990-х. Город на Неве официально претендовал на Олимпиаду-2004, но не попал в пятерку финалистов. Затем наступила пауза, во время которой поражение в борьбе за Игры-2012 потерпела Москва. После чего Питер вспоминал о своих олимпийских претензиях практически каждые четыре года, но устремления были вялыми, поскольку олимпийские инициативы Смольного не находили поддержки в Кремле. Наиболее бурно идея обсуждалась в 2015-м. Но тогда было решено сосредоточиться на тех крупных соревнованиях, которые на тот момент уже были в российском кейсе. Сейчас разговоры начинаются с новой силой, и, безусловно, Санкт-Петербург во многих отношениях — самый сильный из наших кандидатов.

В начале июня этого года обсуждались планы побороться за Олимпиаду-2036, которые есть у Казани. Олимпийские амбиции у столицы Татарстана существуют с момента окончания Универсиады-2013 — с тех пор казанцы постоянно «поддерживали себя в форме», принимая большие международные старты. Но при этом город так и не решился подать заявку на Европейские игры — во многом этим планам помешал допинговый скандал вокруг нашей страны. Главный минус Казани как кандидата на летние ОИ — там нет моря, необходимого для проведения соревнований по парусному спорту. Так что казанцам в любом случае нужен порт-«напарник», способный принять яхтсменов. Если они, конечно, к 2036 году останутся в олимпийской программе.

О летней Олимпиаде во Владивостоке известно очень мало, и честно говоря, это кажется малореальным. Хотя если целью таких проектов является развитие инфраструктуры в российских регионах, определенный смысл в этом есть (и лучше не во Владивостоке, а сразу в Анадыре). Обсуждался также проект ОИ в Сочи, но о нем тоже давно не слышно. Но тут главный вопрос — не какой город выбрать, а реальна ли российская заявка в нынешней внешнеполитической ситуации: в МОК по-прежнему очень сильно западное лобби. Также есть фактор пандемии, который сильно мешает определяться с планами на Игры. В общем, свои намерения мы в очередной раз обозначили, но пока это не более чем пожелания. Проработка таких проектов — дело не самого близкого будущего.