Теперь каждые новые Игры — новый список видов спорта.

Не успели привыкнуть к тому, что карате теперь олимпийский вид спорта? И не стоит, потому что в программе Игр этого японского единоборства больше не будет. Согласно стратегии Томаса Баха, Олимпиада теперь напоминает конструктор, который собирается отдельно для каждого нового города. В Париже в 2024 году не будет также бейсбола с софтболом — французы не знают, как использовать после Игр дорогущий бейсбольный стадион. Зато будет брейк-данс и серфинг, который проведут... в Теахупоо. Это деревня на Таити за тысячи километров от столицы Франции. Но на самом деле изменений в олимпийской программе заметно больше. Чем они грозят России в плане борьбы в медальном зачете? Сумеем ли мы продвинуться выше в итоговой таблице? Шансы есть, но и опасностей рухнуть еще ниже немало.

В брейк-дансе от России может быть олимпийский чемпион

Начнем с самого очевидного — убирают два полноценных вида спорта и добавляют один новый. О том, что в Париже не будет бейсбола и софтбола, известно давно. Как и о том факте, что идея включить в программу токийских Игр карате — жест доброй воли в отношении японских организаторов. Была небольшая надежда, что карате так всем понравится, что его оставят на ОИ, но этого не случилось. Впрочем, вряд ли нас должно это сильно расстраивать, поскольку от России в Токио на соревнования по карате ехала всего одна спортсменка Анна Чернышева, да и та не смогла принять участия из-за положительного теста на коронавирус. Не проблема для России и временное исключение бейсбола — нашей команде не помогли претендовать на путевку на Игры даже привлеченные кубинцы.

Серфинг, который также вводили с большим скепсисом, остается с нами как минимум до Лос-Анджелеса. Правда, во Франции нет подходящих волн, и оргкомитет решил провести турнир в Тихом океане — на островах Французской Полинезии. Интересно в этом плане, как Париж-2024 решит вопрос логистики. Дебютирует на Олимпиаде-2024 брейк-данс. Его успели протестировать на юношеских Играх, и интерес был высоким. Кстати, здесь мы можем рассчитывать на медальную прибавку по сравнению с Токио, потому что у нас несколько сильных брейкеров как в мужской категории, так и в женской. А на ЮОИ-2018 в Буэнос-Айресе россиянин Сергей Чернышев под ником Bumblebee выиграл золотую медаль. Но в целом ситуация в общем зачете после этих изменений навряд ли поменяется радикально.

Да, через три года на ОИ будет выступать много новых спортсменом, и турнирные расклады окажутся иными, чем в Токио. Но все же, если в медальной таблице Игр-2020 заминусовать софтбол, бейсбол и карате, добавить результаты брейк-данса на ЮОИ-2018, то в топ-10 свою позицию поменяет только Франция, опустившись с 8-го места на 9-е.

Медальный зачет ОИ-2020 без софтбола, бейсбола и карате, но с брейк-дансом.

Попадать на Олимпиаду россиянам будет сложнее

Существеннее могут повлиять более тонкие настройки количества разыгрываемых комплектов наград в ставших уже привычными дисциплинах. В целом у МОК две глобальные задачи — сократить общее количество спортсменов (чтобы сократить затраты оргкомитета), при этом расширить географию и достичь гендерного равенства. И комитет максимально близок к этой цели. В Париже-2024 у мужчин будет 156 комплектов наград, а у женщин — 151. Количество смешанных и открытых соревнований увеличено с 18 до 22. В программе осталось всего три закрытых для другого пола вида. И каждый из них критично важен для России, поэтому крайне желательно появление женской категории в греко-римской борьбе, а также мужской или хотя бы смешанной — в синхронном плавании и художественной гимнастике. К сожалению, МОК не добавил микст-дуэт в программу синхронного плавания, а ведь это была бы еще одна гарантированная медаль.

Суммарно количество олимпийских квот во Франции для всех стран уменьшается на 1000 человек. Делается это прежде всего путем более жесткого отбора на Игры, что ярче всего видно по попавшей под масштабные санкции тяжелой атлетике. МОК хочет видеть в Олимпиаде соревнования элиты, при этом наверняка сохранится перекос со сложностью квалификации для европейцев и Африки с Океанией. Лучший пример такого неравенства — футбол, где на ОИ не всегда пробивается Португалия, зато находится место для Таити или Гондураса. Нашей сборной это также не сулит ничего хорошего — мы отбор проходим через Европу, и часть потенциальных медалистов на Игры могут не пробиться.

К примеру, большой успех в Токио российского баскетбола 3х3 предвосхищала хитрая схема попадания на Олимпиаду через пункт уайлд-кард «вклад в развитие мирового спорта». Чтобы побороться за награды во Франции, нашим стритболистам придется пройти через жесткие стыки с балканскими и прибалтийскими странами. Поднимается и олимпийский норматив в легкой атлетике, из-за задранной планки которого до Токио не добрался четырехкратный олимпийский чемпион Мо Фарра. Но опять же для стран третьего мира у МОК есть исключения и поощрения.

Ждем медали в скалолазании, переживаем за ходьбу и бокс

В гребном слаломе добавят два новых комплекта медалей за счет каноэ-слалома. Здесь спортсмены, как в горных лыжах или лыжном фристайле, бьются друг против друга в формате плей-офф, преодолевая тяжелую трассу. Экстремальные виды спорта — явно не наш конек, поэтому идем дальше. В скалолазании появится отдельная категория «скорость» как для мужчин, так и для женщин. И вот это отличная новость для лидера нашей сборной Юлии Каплиной, многократной чемпионки и рекордсменки в этой дисциплине. «Для многих спортсменов это огромный плюс, многоборье никто не оценил, — рассказывала Каплина в интервью «СЭ». — Теперь есть возможность отдать все силы своей профильной дисциплине. Я снова могу сконцентрироваться на «скорости» и во Франции через три года показать все, что я могу».

В легкой атлетике главное изменение — удаление мужской ходьбы на 50 километров. И это снова потенциальный удар по нашим позициям, поскольку как будет организована замена в виде смешанной эстафеты по спортивной ходьбе, пока не ясно. Пока не существует еще даже правил этого диковинного вида. В боксе вместо одной мужской весовой категории будет дополнительная женская. И это проблема — исторически у нас более успешен мужской бокс.

Тяжелую атлетику от исключения из олимпийской семьи пока пощадили, но сократили количество спортсменов на 30 процентов, и убрали по две весовые категории у мужчин и у женщин. Только Россия пока что должна избавиться от бана международной федерации, так что нас пока квоты тяжелоатлетов интересуют только теоретически. Так же как и серьезные изменения в парусном спорте, где оставят все те же десять комплектов наград, только поменяют дисциплины. В Токио ни разу мы не заходили даже в топ-10, так что рассчитывать на успех в Париже можно только в качестве чуда. Хотя порой оно случается — вспомните бронзу Стефании Елфутиной в Рио. Кстати, как раз ее коронной дисциплины «виндсерфинг» (класс RS:X) в Париже нет. Вместо этого завялен класс iQFoil. Что бы это ни значило.