Исинбаева проиграла выборы в МОК. Комиссия спортсменов не захотела видеть во главе представительницу России

Двукратная олимпийская чемпионка Елена Исинбаева не смогла стать председателем комиссии спортсменов МОК, уступив это право 39-летней финской хоккеистке Эмме Терхо.

Новым главой комиссии спортсменов МОК стала Эмме Терхо из Финляндии, победившая в результате выборов россиянку Елену Исинбаеву. Чуть ли не впервые в карьере Исинбаева шла на какое-либо соревнование в статусе аутсайдера. И дело тут даже не в личности конкурента: у Эммы Терхо в активе всего две олимпийских бронзовых медали, в то время как у Елены — два золота и 28 мировых рекордов. По масштабу спортивной карьеры — несопоставимо. Но для успеха в спортивной политике одних титулов и рекордов мало.

Еще в 2016-м против Исинбаевой голосовали 23 члена МОК

Против Исинбаевой было слишком много факторов. Часть из них связаны лично с ней, другие — с состоянием российского спорта в целом. Вот основные:

— наши спортсмены по-прежнему находятся под санкциями и выступают на Играх без национального флага. Выбирать в таких обстоятельствах представителя страны на ключевую должность в МОК было бы не слишком корректно.

— Исинбаева, похоже, не имела особой поддержки внутри собственной страны. Про ее выдвижение ни слова нет на сайте Олимпийского комитета России, в избирательной кампании не участвовали никто из других наших членов МОК. Вообще про выдвижение Елены стало известно только накануне выборов из западного ресурса Inside the Games.

— Исинбаева стала членом МОК в 2016-м в Рио, и уже тогда ее кандидатура считалась спорной. Против нее тогда проголосовали 23 члена исполкома из 75 — это очень много, обычно на таких голосованиях опция «против» почти не используется.

— За пять лет в МОК Исинбаева особо себя не проявила. Мы не слышали ни об одной ее инициативе или проекте, помимо критики санкций против России, и не знаем ее позиции по острым вопросам. Как она относится к политическим демонстрациям на пьедестале вроде BLM? А к участию трансгендеров в Играх? Загадка.

— Еще до избрания в МОК Елена допустила неосторожное высказывание про ЛГБТ-сообщество, что по нынешним временам крайне опасно. Японские чиновники из оргкомитета «Токио-2020», пострадавшие за куда более давние и безобидные слова, не дадут соврать.

Чусовитина и Мирный свои выборы тоже проиграли

В целом, хорошо, что по крайней мере Исинбаева точно останется в комиссии спортсменов еще на четыре года. Потому что пробиться туда, как показывает практика, крайне сложно. Участники Олимпийских игр в Токио выбрали четверых новых членов. Ими стали звездный испанский баскетболист Поу Газоль, итальянская пловчиха Федерика Пеллегрини, польская велосипедистка Майя Влочовска и японский фехтовальщик Ота Юки.

Неожиданно совсем мало голосов набрала гимнастка Оксана Чусовитина. Белорусский теннисист Максим Мирный тоже был далек от успеха. И самое удивительное — чуть не хватило для попадания в комиссию британскому триатлету Элистеру Браунли. Хотя, казалось бы, на его стороне звездный статус, идеальная репутация и даже трогательное видео, как он помогает закончить дистанцию своему брату Джонатану.

В целом, есть ощущение, что результаты голосования вышли довольно случайными. На этих Играх спортсмены проводят в олимпийской деревне совсем мало времени, большинство уезжают на следующее утро после своего старта. Соответственно, если вид длится всего один день — то и голосовать особо некогда. Тут преимущество могли получить те атлеты, у кого соревнования идут долго — например, есть несколько дистанций или личный и командный турниры. Велосипедисты, пловцы, баскетболисты и фехтовальщики сюда отлично вписываются. Вот они и голосовали за своих.

А вот новая глава комиссии Эмма Терхо — человек отнюдь не случайный. Последние годы она была вице-председателем этого органа, то есть что надо делать — прекрасно знает. Теперь она будет еще и членом исполкома МОК.

Терхо становится чисто политической фигурой, которая может играть важную роль в том числе и по российскому вопросу. В отличие от ВАДА, где комиссия спортсменов во главе с Бекки Скотт самостоятельна и часто не разделяет мнение организации, в МОК все-таки царит принцип корпоративной солидарности. Вряд ли от Терхо можно ждать высказываний, которые противоречили бы линии Томаса Баха. Скорее, перед ней стоит задача максимально сгладить острые углы. А их в последнее время на повестке дня становится все больше. Политические протесты на соревнованиях, защита женского спорта от трансгендеров, борьба с допингом — только вершина айсберга.