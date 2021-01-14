Ответили на санкции «Катюшей». Российские спортсмены придумали, что петь вместо гимна

Выбор песни, призванной стать музыкальным сопровождением наших команд на Олимпийских играх и чемпионатах мира в ближайшие два года, стал одной из главных тем обсуждения на заседании комиссии спортсменов ОКР в четверг.

Первого в нынешнем году заседания комиссии спортсменов с нетерпением ждали не только ее члены, но и многие другие атлеты. Ведь оно было и первым после обнародования 17 декабря минувшего года вердикта Спортивного арбитражного суда по иску Всемирного антидопингового агентства против РУСАДА. И именно для этого комиссия, по словам ее председателя Софьи Великой, пригласила представителей правового управления ОКР.

Ее знают в России и в мире

— Мы пригласили эксперта из правового управления Олимпийского комитета России, чтобы получить ответы на все вопросы по поводу последствий этого решения, там действительно много довольно спорных моментов. Теперь мы сможем правильно транслировать полученную информацию спортсменам, — пояснила Великая.

Для тех, кто успел забыть подробности вердикта, — одним из главных его пунктов стал двухлетний запрет на использование спортсменами в рамках Олимпийских игр, а также взрослых чемпионатов мира российской государственной символики.

По словам Великой, сейчас идет активный согласовательный процесс по поводу вариантов экипировки, использования цветов национального флага и надписи «Россия». Ведутся переговоры с МОК.

Комиссия спортсменов тоже решила внести свой вклад в процесс и решила выступить с предложением относительно музыкальной композиции. Ну, наверное, правильно. Нужно же с чего-то начинать обсуждение. И чем скорее, тем лучше. Версии были разные, а проголосовали в итоге за почти народную «Катюшу».

— Это патриотическая и всем известная песня, ее знают в России и в мире, — отметила глава комиссии спортсменов ОКР Софья Великая. — Еще ее очень любят дети. И, кстати, болельщики часто исполняют именно «Катюшу» на трибунах, поддерживая наши команды.

Являющаяся для многих символом военного времени и Победы «Катюша» была написана в 1938 году поэтом Михаилом Исаковским. А автором музыки для нее является Матвей Блантер, сочинивший еще одно популярнейшее среди болельщиков произведение — «Футбольный марш».

Не стоит политизировать Олимпийские игры

Помимо этого, спортсмены с юристами обсудили и другие аспекты решения CAS. А Великая от лица атлетов поблагодарила за работу тех, кто представлял интересы российской стороны в суде.

— Мотивировочную часть решения, опубликованную утром, мы не рассматривали, — сказала олимпийская чемпионка. — Хотелось бы выразить слова благодарности всем юристам, адвокатам, ОКР и всем причастным, кто проделал колоссальную работу по защите интересов российских спортсменов. Благодаря этому решение Спортивного арбитражного суда оказалось более мягким для нас, чем-то, на котором изначально настаивало ВАДА. Считаю, что России в целом удалось отстоять свою позицию.

Но при этом именитая фехтовальщица выразила несогласие с решением арбитража по флагу и гимну. По ее мнению, оно несправедливо с точки зрения чистых атлетов, не имеющих допингового прошлого.

Впрочем, были у спортсменов и другие поводы для обсуждения. Например, прокатившиеся по миру протесты против расизма, затронувшие и спорт, привели к тому, что некоторые стали призывать МОК пересмотреть 50-й пункт Олимпийской хартии, запрещающий выражать политические, религиозные и иные взгляды в период проведения Игр. Пришлось высказаться даже главе олимпийского движения Томасу Баху, который однозначно против перемен.

— В ближайшее время мы проведем видеоконференцию с представителями комиссии спортсменов МОК, — рассказала Великая. — Будем говорить как раз о 50-м пункте хартии. Мы выступаем против его изменения- и поддерживаем в данном вопросе комиссию спортсменов МОК.

Еще один вопрос, над которым работают Великая и ее товарищи, — создание комиссий спортсменов во всех общероссийских федерациях.

— С этим есть определенные сложности, — отметила Великая. — Но мы ведем активную работу в этом направлении с помощью правового управления ОКР, готовим документы. Чтобы и сами федерации были заинтересованы в создании таких комиссий, понимали их задачи. Это нужно, чтобы у нас была прямая связь и с ОКР, и со спортсменами. Так будут быстрее решаться различные вопросы.