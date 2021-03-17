Руководство НОК Беларуси побывало с визитом в Москве

В ОКР 17 марта состоялась встреча между руководителями НОК Беларуси, Олимпийского комитета России и Минспорта России.

Станислав Поздняков, Олег Матыцин и Виктор Лукашенко рассмотрели широкий спектр вопросов, связанных с предстоящими Олимпийскими играми. Ключевой темой стала подготовка спортсменов к Олимпиаде в Токио. На заключительном этапе на первый план выходят аспекты адаптации к условиям проведения Игр. Не менее важны и инфраструктурные, научно-методические и научно-технические возможности проведения совместных тренировочных мероприятий.

Стороны обсудили перспективы использования объектов инфраструктуры Минспорта РФ сборными командами Беларуси, а также направления взаимодействия и подходы к вакцинации спортсменов и других членов делегаций с учетом рекомендаций Оргкомитета Игр и МОК. Участники встречи уделили внимание тематике образования и мероприятий по обмену опытом с участием представителей НОК России, Беларуси и других стран, в том числе, в рамках проектов при поддержке Олимпийской солидарности МОК.

Речь шла о расширении участия профильных белорусских специалистов в программах Российского международного олимпийского университета, участии молодых спортсменов Беларуси в Международном форуме юных олимпийцев, а также о подготовке к участию представителей ОКР и НОК Беларуси в форуме руководителей НОК стран СНГ, Балтии и Грузии, запланированном на эту осень в Ташкенте.

Встреча между руководителями НОК Беларуси, Олимпийского комитета России и Минспорта России. Фото ОКР

Наши позиции полностью совпадают

— Этот визит очень важен с точки зрения дальнейших шагов по развитию и укреплению сотрудничества, — отметил президент ОКР Станислав Поздняков. — Оно носит очень тесный характер. Диалог был очень конструктивным и полезным. Считаем такие встречи необходимыми для обмена опытом и выработки взвешенных подходов к преодолению любых вопросов.

Наши соседи, коллеги, которые совсем недавно замечательно провели Европейские игры, продолжают подготовку к Олимпийским играм в Токио, руководствуясь, как и все участники Олимпийского движения, интересами спортсменов и созданием комфортных условий их выступлений. В этом наши позиции полностью совпадают.

Именно поэтому мы много времени посвятили обсуждению тех возможностей, которые есть у наших НОКов, по совместной подготовке спортсменов к Олимпийским играм, не только летним, но и зимним. Мы также готовы предложить коллегам участие в образовательных, молодежных и иных проектах, которые служат делу развития олимпизма, продвижения олимпийских ценностей и единства олимпийской семьи.

Связи будут еще больше укрепляться

— Национальный олимпийский комитет Республики Беларусь и Олимпийский комитет России всегда связывали теплые отношения, — подчеркнул президент НОК Беларуси Виктор Лукашенко. — По многим вопросам развития олимпийского движения наши позиции сходятся. Безусловно, предстоящие Игры в Токио, а следом за ними и старты в феврале 2022 года в Пекине будут иметь важнейшее значение для двух стран. Интересными являются предложения российской стороны и, в частности по проведению совместных сборов в Сибири и на Дальнем Востоке. Белорусская сторона готова оказать всяческое содействие в тренировочных сборах российских спортсменов. Наши спортивные базы всегда открыты для братьев-россиян.

Ваши атлеты используют для подготовки к важным международным стартам белорусские центры «Стайки», «Раубичи», центр по фристайлу и другие спортивные объекты. Выражаю благодарность Олимпийскому комитету России за сотрудничество и поддержку в области олимпийского образования, возможность участия в программах Российского международного олимпийского университета. Уверен, связи двух ведущих спортивных организаций в будущем будут укрепляться.

Помощь в прогрессе спортивной отрасли

— Россия и Беларусь являются надежными партнерами в области физической культуры и спорта, что способствует укреплению союзнических отношений двух стран, — заявил министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин. — Обмен опытом в спорте высших достижений и массовом спорте, совместные научные проекты помогают прогрессу спортивной отрасли в России и Беларуси. В октябре 2020 года в Бресте подписана программа сотрудничества в области физической культуры и спорта на 2021-2022 годы. Мы взаимодействуем по вопросам научно-методического сопровождения сборных и проводим совместные сборы. Мы готовы рассмотреть возможность сборов на российских базах в Сибири и на Дальнем Востоке.