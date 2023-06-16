Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 13:45

Россиян не пустили на чемпионат мира в Румынию «ради безопасности». Как будет на Олимпиаде-2024?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Президент МОК Томас Бах
На каких условиях допустят российских олимпийцев до Игр в Париже?
Фото Getty Images, Global Look Press
Капризы организаторов соревнований перечеркивают усилия МОК по снятию дискриминационных санкций с атлетов из России и Белоруссии.

Представители России и Белоруссии не смогут принять участие в чемпионате мира по киберспорту, который пройдет с 25 августа по 3 сентября в румынском городе Яссы. Международная федерация (IESF) давно допускает наших спортсменов до своих турниров в нейтральном статусе. Но, по сообщению портала Inside the Games, местные власти отказались гарантировать россиянам и белорусам безопасность. В результате оргкомитет принял решение не рисковать. Эта ситуация является иллюстрацией возможного сценария развития событий накануне Олимпиады в Париже. МОК в настоящий момент пытается выработать критерии допуска наших атлетов без флага. Однако в них, возможно, нет смысла, если принимающая сторона заявит о мифических угрозах.

Томас Бах. «Наша автономия находится под угрозой». Бах ответил на обвинения в пророссийской позиции

Кто кому угрожает?

Чемпионат мира по киберспорту под эгидой IESF проводится с 2009 года. На этот раз на нем будут представлены шесть дисциплин — Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Tekken 7, eFootball, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang. Ожидается участие 24 сборных — в том числе Польши, Украины и США. «Недавно мэр румынского города Яссы, где пройдут соревнования, написал письмо в Международную федерацию киберспорта о том, что он не сможет обеспечить безопасность российским спортсменам в случае их прибытия. В письме он сильно намекает на то, что нам приезжать не надо», — заявил глава Российской федерации киберспорта Дмитрий Смит.

Интересно, что в прошлом году наши спортсмены в нейтральном статусе выступали на том же самом турнире, который проходил в Индонезии — на острове Бали. Команда в составе Владимира Карелина, Дмитрия Кутовых, Николая Шамова, Евгения Мицика и Дениса Скленина даже заняла там третье место. Почему в прошлый раз никаких проблем с безопасностью не зафиксировано, а сейчас они вдруг возникли — не совсем понятно. Ведь мэр города Яссы Михай Кирика толком не объяснил, от кого именно исходят угрозы: то ли наши кибератлеты могут напасть на соперников, то ли им грозит расправа со стороны коллег и болельщиков.

Флаги России и&nbsp;МОК. В вопросе возращения россиян на зарубежные старты нет единства. Почему не помогли рекомендации МОК?

— Несмотря на то что IESF твердо верит в объединяющую силу спорта и инклюзивность спортсменов из разных стран, крайне важно уделять первостепенное внимание безопасности и защищенности всех участников, — объяснило свою осторожность руководство IESF. — После обсуждений с организаторами предстоящего чемпионата мира мы опасаемся, что безопасность всех спортсменов, участвующих в мероприятии, в настоящее время не может быть гарантирована, и поэтому спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в турнире.

Характерно, что в 2019 году российская команда сама снялась с чемпионата мира по киберспорту, который проходил в корейском Сеуле, из-за ужасной организации турнира.

Президент МОК Томас Бах и и Председатель Организационного комитета по проведению Олимпиады в Париже Тони Эстанге.
Томас Бах и Председатель Организационного комитета по проведению Олимпиады в Париже Тони Эстанге.
Фото Reuters

Причуды организаторов

Напомню, что в данный момент опыт выступления россиян за границей после снятия санкций и вопреки опасениям имеется во многих видах спорта. Самый обширный — в большом теннисе, где вообще обошлись без отстранений. Как показывает практика, скандалы порой возникают — с флагами или отказом от рукопожатий, а также с давлением на спортсменов во время пресс-конференций. Однако в целом никаких фатальных инцидентов не зафиксировано. И даже глава МОК Томас Бах, ранее рассуждавший о страшной опасности, которую несет в себе появление россиян на старте и в раздевалках, в итоге отказался от данного аргумента.

Норвегия решила не&nbsp;бойкотировать Олимпиаду в&nbsp;Париже. Норвежцы отказались от бойкота Олимпиады-2024. Они приедут в Париж, даже если допустят Россию

При этом некоторые западные организаторы продолжают педалировать мифическую тему «безопасности» ради отказа в допуске наших спортсменов. Так, российских атлетов из-за капризов поляков не пустят на Европейские игры в Краков, в Германии и некоторых других странах отменили турниры по фехтованию, только бы на них не заявились россияне и белорусы. А Испания спровоцировала скандал в мире спортивной борьбы, отказав сборной России в визах на ближайший юниорский чемпионат мира.

При этом обеспечение безопасности для всех участников соревнований без исключения, а также визовая поддержка являются одними из ключевых пунктов контракта о проведении любых международных соревнований. Однако в нынешней ситуации поведение западных правительств перечеркивает усилия по отмене дискриминационных санкций. Вокруг условий допуска россиян и белорусов на Игры-2024 уже сломано много копий. Но в чем смысл этих дискуссий, если французские организаторы все равно в итоге могут объявить наших спортсменов персонами нон грата?

Логотип Олимпийских игр в Париже
Фото AFP

Жесткий и очень жесткий сценарии

Вполне вероятно, что принципиальное решение о допуске атлетов из России и Белоруссии в Париж-2024 может быть принято на ближайших заседаниях исполкома МОК (20-21 июня) и внеочередной сессии МОК (22 июня). Однако Томас Бах в последнее время постоянно откладывал конкретику по данному вопросу, надеясь на ослабление геополитической напряженности. На данный момент действуют рекомендации к международным федерациям по обработке заявок наших атлетов. Если они автоматически будут перенесены на Игры-2024, то в Париж не смогут поехать:

— атлеты, связанные с силовыми структурами (в том числе представители ЦСКА и «Динамо»), — исключения не будет даже для несовершеннолетних;

— представители командных видов спорта, а также командных дисциплин, в которых участвуют больше двух спортсменов;

— атлеты, поддерживающие СВО и правительство РФ во время публичных акций и в соцсетях (как показывает практика, за этим даже на уровне лайков очень внимательно следят украинцы и просто заваливают жалобами комиссии по допуску);

— не исключено также требование подписать декларацию о политическом нейтралитете и отказе от политических заявлений во время Игр;

— вполне вероятно, что в разных видах спорта будут действовать разные правила в зависимости от решения международных федераций.

Российские спортсмены на&nbsp;Олимпиаде. Чем вызвана категоричность ОКР по вопросу допуска россиян на международные старты?

Накануне агентство «Весь спорт» обнародовало более жесткий сценарий, который якобы в данный момент обсуждается в МОК. Он предполагает прямые заявки россиян на Игры без Олимпийского комитета России (ОКР) и национальных федераций. Кроме того, потенциальный участник ОИ должен отказаться от выступления в национальных соревнованиях и финансовой помощи российских спортивных организаций, в том числе от зарплаты в Центре спортивной подготовки Минспорта РФ. При таком варианте нашей сборной на Олимпиаде фактически не будет не только под нейтральным флагом, но и де-факто.

Впрочем, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» уже опроверг жесткий сценарий, заявив, что «обсуждаются разные варианты». «Одно можно сказать точно: на унизительных условиях наши спортсмены не поедут. Мы очень надеемся, что условия будут справедливые», — отметил депутат.

Олимпиада
8
Читайте также
Финал чемпионата Греции сорвали фанаты. Во время игры они закидали соперников фаерами
Ушел из жизни легендарный капитан «Амура». Ему было всего 44 года
Рогов сообщил о тревожной обстановке и репрессиях в Запорожье
Актрису Бабушкину вместе с мужем задержали сотрудники ГИБДД в центре Москвы
Глава генштаба США заявил о подготовке Западом 60 тыс. украинцев для контрнаступления
Какую роль ритейл играет в доступности продуктов: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
Матыцин заявил, что Россия не одобрит участие спортсменов в Олимпиаде-2024 на правах беженцев
Свищев опроверг информацию о принципах допуска российских спортсменов на Олимпиаду-2024
Источник: россиян допустят на Олимпиаду-2024 на тех же условиях, что и команду беженцев
Представители РФ приедут на конгресс FIL по недопуску российских саночников
Губерниев рассказал об отношении к отстранению хоккейной сборной России от международных турниров
Глава ОКР Поздняков назвал дискриминационным запрет на участие атлетов ЦСКА в международных турнирах
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

МОК хочет лишить признания IBA, которой руководит Кремлев. Организация ранее разрешила россиянам выходить с флагами
Новости
RSS RSS
Все новости