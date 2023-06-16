Россиян не пустили на чемпионат мира в Румынию «ради безопасности». Как будет на Олимпиаде-2024?

Капризы организаторов соревнований перечеркивают усилия МОК по снятию дискриминационных санкций с атлетов из России и Белоруссии.

Представители России и Белоруссии не смогут принять участие в чемпионате мира по киберспорту, который пройдет с 25 августа по 3 сентября в румынском городе Яссы. Международная федерация (IESF) давно допускает наших спортсменов до своих турниров в нейтральном статусе. Но, по сообщению портала Inside the Games, местные власти отказались гарантировать россиянам и белорусам безопасность. В результате оргкомитет принял решение не рисковать. Эта ситуация является иллюстрацией возможного сценария развития событий накануне Олимпиады в Париже. МОК в настоящий момент пытается выработать критерии допуска наших атлетов без флага. Однако в них, возможно, нет смысла, если принимающая сторона заявит о мифических угрозах.

Кто кому угрожает?

Чемпионат мира по киберспорту под эгидой IESF проводится с 2009 года. На этот раз на нем будут представлены шесть дисциплин — Counter-Strike: Global Offensive, Dota 2, Tekken 7, eFootball, PUBG Mobile, Mobile Legends: Bang Bang. Ожидается участие 24 сборных — в том числе Польши, Украины и США. «Недавно мэр румынского города Яссы, где пройдут соревнования, написал письмо в Международную федерацию киберспорта о том, что он не сможет обеспечить безопасность российским спортсменам в случае их прибытия. В письме он сильно намекает на то, что нам приезжать не надо», — заявил глава Российской федерации киберспорта Дмитрий Смит.

Интересно, что в прошлом году наши спортсмены в нейтральном статусе выступали на том же самом турнире, который проходил в Индонезии — на острове Бали. Команда в составе Владимира Карелина, Дмитрия Кутовых, Николая Шамова, Евгения Мицика и Дениса Скленина даже заняла там третье место. Почему в прошлый раз никаких проблем с безопасностью не зафиксировано, а сейчас они вдруг возникли — не совсем понятно. Ведь мэр города Яссы Михай Кирика толком не объяснил, от кого именно исходят угрозы: то ли наши кибератлеты могут напасть на соперников, то ли им грозит расправа со стороны коллег и болельщиков.

— Несмотря на то что IESF твердо верит в объединяющую силу спорта и инклюзивность спортсменов из разных стран, крайне важно уделять первостепенное внимание безопасности и защищенности всех участников, — объяснило свою осторожность руководство IESF. — После обсуждений с организаторами предстоящего чемпионата мира мы опасаемся, что безопасность всех спортсменов, участвующих в мероприятии, в настоящее время не может быть гарантирована, и поэтому спортсмены из России и Белоруссии не смогут участвовать в турнире.

Характерно, что в 2019 году российская команда сама снялась с чемпионата мира по киберспорту, который проходил в корейском Сеуле, из-за ужасной организации турнира.

Томас Бах и Председатель Организационного комитета по проведению Олимпиады в Париже Тони Эстанге. Фото Reuters

Причуды организаторов

Напомню, что в данный момент опыт выступления россиян за границей после снятия санкций и вопреки опасениям имеется во многих видах спорта. Самый обширный — в большом теннисе, где вообще обошлись без отстранений. Как показывает практика, скандалы порой возникают — с флагами или отказом от рукопожатий, а также с давлением на спортсменов во время пресс-конференций. Однако в целом никаких фатальных инцидентов не зафиксировано. И даже глава МОК Томас Бах, ранее рассуждавший о страшной опасности, которую несет в себе появление россиян на старте и в раздевалках, в итоге отказался от данного аргумента.

При этом некоторые западные организаторы продолжают педалировать мифическую тему «безопасности» ради отказа в допуске наших спортсменов. Так, российских атлетов из-за капризов поляков не пустят на Европейские игры в Краков, в Германии и некоторых других странах отменили турниры по фехтованию, только бы на них не заявились россияне и белорусы. А Испания спровоцировала скандал в мире спортивной борьбы, отказав сборной России в визах на ближайший юниорский чемпионат мира.

При этом обеспечение безопасности для всех участников соревнований без исключения, а также визовая поддержка являются одними из ключевых пунктов контракта о проведении любых международных соревнований. Однако в нынешней ситуации поведение западных правительств перечеркивает усилия по отмене дискриминационных санкций. Вокруг условий допуска россиян и белорусов на Игры-2024 уже сломано много копий. Но в чем смысл этих дискуссий, если французские организаторы все равно в итоге могут объявить наших спортсменов персонами нон грата?

Фото AFP

Жесткий и очень жесткий сценарии

Вполне вероятно, что принципиальное решение о допуске атлетов из России и Белоруссии в Париж-2024 может быть принято на ближайших заседаниях исполкома МОК (20-21 июня) и внеочередной сессии МОК (22 июня). Однако Томас Бах в последнее время постоянно откладывал конкретику по данному вопросу, надеясь на ослабление геополитической напряженности. На данный момент действуют рекомендации к международным федерациям по обработке заявок наших атлетов. Если они автоматически будут перенесены на Игры-2024, то в Париж не смогут поехать:

— атлеты, связанные с силовыми структурами (в том числе представители ЦСКА и «Динамо»), — исключения не будет даже для несовершеннолетних;

— представители командных видов спорта, а также командных дисциплин, в которых участвуют больше двух спортсменов;

— атлеты, поддерживающие СВО и правительство РФ во время публичных акций и в соцсетях (как показывает практика, за этим даже на уровне лайков очень внимательно следят украинцы и просто заваливают жалобами комиссии по допуску);

— не исключено также требование подписать декларацию о политическом нейтралитете и отказе от политических заявлений во время Игр;

— вполне вероятно, что в разных видах спорта будут действовать разные правила в зависимости от решения международных федераций.

Накануне агентство «Весь спорт» обнародовало более жесткий сценарий, который якобы в данный момент обсуждается в МОК. Он предполагает прямые заявки россиян на Игры без Олимпийского комитета России (ОКР) и национальных федераций. Кроме того, потенциальный участник ОИ должен отказаться от выступления в национальных соревнованиях и финансовой помощи российских спортивных организаций, в том числе от зарплаты в Центре спортивной подготовки Минспорта РФ. При таком варианте нашей сборной на Олимпиаде фактически не будет не только под нейтральным флагом, но и де-факто.

Впрочем, председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев в комментарии «СЭ» уже опроверг жесткий сценарий, заявив, что «обсуждаются разные варианты». «Одно можно сказать точно: на унизительных условиях наши спортсмены не поедут. Мы очень надеемся, что условия будут справедливые», — отметил депутат.