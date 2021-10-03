Как Кубертен запрещал женщинам потеть, а они устроили бунт против МОК

История женских Олимпийских игр 1922 года, с которых началась столетняя битва спортсменок за равноправие.

Олимпиада в Токио в этом году поставила своеобразную точку в борьбе за гендерное равенство, которая продолжалась в мировом спорте более ста лет. На Играх-2020 количество спортсменов и спортсменок было примерно одинаковым, как и количество медалей, за которые боролись представители обоих полов. Болельщики испытали массу эмоций, наблюдая за соревнованиями в художественной гимнастике, фееричными победами синхронисток и напряженной борьбой в женском секторе прыжков в высоту... После всего этого трудно поверить, что основатели олимпийского движения считали спорт чисто мужским занятием и были яростными противниками появления женщин на спортивных площадках, на трассах и в бассейнах.

Торжество мужской силы

В конце XIX века барон Пьер де Кубертен был убежден, что Олимпийские игры — «торжество мужской силы, спортивной гармонии, воспринимаемое зрителями как искусство и вознаграждаемое одобрительными аплодисментами женщин». Основатель современного спорта полагал, что наблюдать за дамами, публично потеющими, принимающими неловкие позы и появляющимися в публичных местах в спортивной экипировке, — совершенно недопустимо с точки зрения общественной морали. И его взгляды разделяли большинство современников, в том числе и женщин.

Впрочем, в начале XX века начали быстро рушиться многие стереотипы, в том числе и гендерные. В этом сильно помогли суфражистки — сторонницы наделения женщин избирательными правами. На Западе их борьба порой приобретала очень радикальные формы, но в конце концов достигла результата. В США женщинам дали право голоса, в России — право на высшее образование, а в Нидерландах — даже предоставили возможность баллотироваться на выборах. Волна феминизма бурлила как котел и не могла не затронуть мир любительского спорта, который изначально строился как чисто мужской.

Первая современная Олимпиада состоялась в 1896 году, и женщинам было запрещено принимать в ней участие. Леди впервые соревновались на Парижских играх 1900 года, где им было разрешено выступать в большом теннисе и гольфе. В турнире по крокету участвовали три француженки, и была по крайней мере одна яхтсменка в составе смешанных экипажей. Но на волне борьбы за равноправие женщинам этого было мало. Так, в 1919 году Международный олимпийский комитет столкнулся с идеей включить в соревнования по легкой атлетике представительниц прекрасного пола.

Нэнси Вурхиз, Камилла Саби, Мод Розебаум.

Олимпиада для женщин

Почему легкая атлетика стала камнем преткновения? Это одна из тех причуд культуры начала XX века, которую сегодня трудно понять. Судя по списку женских видов спорта, разрешенных на первых Играх (гольф, крокет, плавание, фигурное катание), аристократ Кубертен и его не менее высокородные соратники были особенно озабочены тем, чтобы дамы не потели публично. Это считалось крайне непристойным. По крайней мере, для высшего света.

Кроме того, существовало заблуждение, что, к примеру, бег на длинные дистанции может негативно повлиять на детородные способности дамы. А женщина, не имеющая детей, была одним из кошмаров той эпохи. При этом общество спокойно относилось, когда представительницы низших слоев выполняли тяжелую работу по дому или на фабриках. А также на потеху публике участвовали в цирковых шоу с драками и поднятием тяжестей или в комических забегах со сковородками. Именно последнее привело суфражисток к мысли, что запрет на женский спорт не имеет никакого отношения к заботе о здоровье и репутации спортсменок.

В 1917 году француженка Алиса Мийо, занимавшаяся футболом, хоккеем и академической греблей, создала спортивное сообщество Femina Sport. Эта организация провела первый чемпионат Франции по легкой атлетике. Позднее члены Femina Sport создали Международную федерацию женского спорта (ISFI). Алиса Мийо и была той женщиной, которая в 1919 году отправила в МОК прошение включить в олимпийскую программу легкой атлетики дисциплины для женщин и в ответ получила отказ. Тогда, вместо того чтобы протестовать, представительницы ISFI решили устроить собственные, женские Олимпийские игры.

Суфражистки начала XX века.

Обвинения в плагиате

Пробные женские Игры были проведены уже в марте 1921 года в Париже. Мероприятие стало своего рода доказательством независимости ISFI от МОК и имело ошеломительный успех. На этих соревнованиях спортсменки состязались в 11 дисциплинах легкой атлетики и в нескольких командных видах спорта: баскетболе, гимнастике, пушболе и художественной гимнастике.

Ну а первые официальные женские Олимпийские игры состоялись в 1922 году в Монако. Турнир собрал десятки спортсменок из пяти стран: Чехословакии, Франции, Великобритании, Швейцарии и США. Общество, уже готовое к переменам и ведущее борьбу за равноправие, поддержало идею соревнований, и во время Игр на трибунах присутствовало 20 тысяч болельщиков.

Спортсменками был показан ряд высоких результатов. Установлены 18 мировых рекордов: Нэнси Вурхиз преодолела планку в прыжке в высоту на отметке 1,46 м, Мод Розенбаум отправила снаряд в толкании ядра на 8,97 м, а Камилла Саби выиграла сразу две дисциплины: 100 метров с барьерами и прыжки в длину с места. Все эти девушки представляли сборную США.

Название игр, их программа, организация, церемонии и ритуалы были взяты из опыта проведения Олимпиад. Потому МОК тут же обвинил женскую федерацию в незаконном использовании бренда «олимпийский» и в плагиате. В итоге FSFI была вынуждена переименовать соревнования, которые получили новое название — Всемирные женские игры, но не изменила подхода к их организации.

Алиса Мийо.

Победа

После проведения Всемирных женских игр, женских спортивных конгрессов и бурных кампаний активисток феминистского движения игнорировать далее женский спорт стало невозможно. Международная федерации легкой атлетики и МОК были серьезно обеспокоены возможностью окончательного разрыва мужского и женского направлений и дали согласие на включение в программу Олимпиады-1928 женских дисциплин легкой атлетики и командных видов спорта.

Мийо и ISFI одержали важную победу над спортивным мужским шовинизмом, но впереди был еще долгий путь — на протяжении еще почти ста лет мужчины имели существенное превосходство над женщинами в олимпийской программе и по количеству участников, и по количеству дисциплин. Это объяснялось тем, что мужской спорт развит лучше и конкуренция в нем острее, а женщин в целом якобы больше интересует дом, семья и дети, чем спортивные достижения.

Алиса Мийо умерла в 1957 году и увидела своими глазами, как женщины получили избирательные права практически во всех цивилизованных странах и как большой спорт начал поворачиваться к ним лицом. Но лишь в 2021 году Олимпийские игры в Токио стали первыми в истории Играми, сбалансированными по гендерному признаку. Впервые все 206 национальных олимпийских комитетов должны были иметь по крайней мере одну женщину и одного спортсмена-мужчину в заявках своих команд.