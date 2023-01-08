Норвежцы могут отказаться от Олимпиады-2024 из-за России. Они уже грозились бойкотировать Пекин-2022

Бывший член МОК норвежец Герхард Хейберг считает, что российских спортсменов нельзя возвращать на международную арену даже в Азии.

Российский спорт в ожидании конкретных действий международных федераций по возвращению наших атлетов к большим стартам. Такая возможность была рассмотрена в конце прошлого года с подачи Олимпийского совета Азии. Однако в спортивном сообществе находятся и ярые противники подобного варианта. Один из радикалов — 83-летний норвежец Герхард Хейберг, бывший член МОК и глава оргкомитета Олимпиады-1994. На днях этот деятель заявил, что думать об участии России и Белоруссии в Играх-2024 «преждевременно», так как «это может привести к бойкоту соревнований со стороны западных союзников Украины».

Плохой информационный фон

«Мы должны подождать вместо того, чтобы двигаться в ложном направлении, — заявил Хейберг в интервью британским СМИ. — Руководителям Олимпийского совета Азии слишком рано искать возможные лазейки для возвращения России».

По словам промышленника, который на протяжении 23 лет работал в МОК, в том числе возглавляя комиссию по маркетингу, против отмены антироссийских санкций возражают страны, завоевавшие на Олимпиаде в Токио третью частью всех медалей. И появление в Париже наших представителей, даже под нейтральным флагом, якобы может привести к первому с 1984 года массовому политическому бойкоту Игр.

Страшилки в исполнении Хейберга можно было бы игнорировать, ведь он еще три года назад отошел от дел, превысив максимально возможный возраст для члена МОК. Кроме того, накануне Олимпиады в Пекине-2022 норвежцы тоже много разглагольствовали о бойкоте из-за ситуации с правами человека в Китае. Однако не просто отправились на зимние Игры, но и уверенно выиграли на них общий зачет.

Однако сам факт обсуждения темы бойкота Парижа-2024 — очень плохой информационный фон для МОК. В первую очередь потому, что это и есть та самая «угроза целостности спорта», о которой много раз говорил олимпийский босс Томас Бах. Норвежцы и некоторые другие страны в прошлом году уже бойкотировали несколько спортивных конгрессов с участием России. Их организаторы отнеслись к таким демаршам достаточно спокойно. Но хватит ли воли выдержать давление у МОК?

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Хотим с помощью спорта построить лучший мир

Любопытно, что тот же Герхард Хейберг в марте прошлого года высказывался о возвращении россиян на международные старты достаточно благосклонно. «Действия МОК оказались более решительными, чем я предполагал, — говорил норвежец в интервью TV2. — Мы в МОК всегда были осторожны. Россия — это великая спортивная держава. В таких случаях надо избегать резких движений. Теперь мы должны подумать о том, как Россия и Белоруссия вернутся в международный спорт. Мы хотим с помощью спорта построить лучший мир, и в этом процессе должны участвовать все страны».

Однако затем позиция ветерана олимпийского движения радикализировалась, и уже в апреле-мае он резко высказывался о Президенте России, с которым знаком лично. Вероятно, нынешние фантазии о бойкоте — это продолжение данной темы. И, увы, Хейберг не одинок. Так, старейший обозреватель французской спортивной газеты L'Equipe Ален Лунценфихтер также осудил планы по возвращению россиян, заявив, что это «убьет Игры в Париже».

В своей публикации на данную тему британский портал Inside the Games ссылается на опыт Игр после двух мировых войн. Так, известно, что Германия была отстранена от участия в Олимпиадах в 1920-1924 годах и в 1948 году, пропустив из-за политики в общей сложности пять Игр — три летние и две зимние. Однако на этот счет есть и другой, более корректный пример — касающийся трех массовых кампаний по олимпийским бойкотам в конце 1970-х и начале 1980-х.

Тупиковая политика

Первыми «ящик Пандоры» как ни странно, открыли африканцы, которые полвека назад не являлись грозной силой в мировом спорте. Тем не менее Черный континент решил использовать спортивный форум для борьбы с режимом апартеида в ЮАР. Для атлетов это был самый болезненный из всех массовых бойкотов, ведь в 1976 году многие из них уже успели прибыть в Монреаль и даже приняли участие в предварительных соревнованиях. Однако затем по инициативе Танзании 26 африканских стран (все, кроме Сенегала и Берега Слоновой Кости) демонстративно покинули ОИ. Причем решение принимали именно правительства, а не национальные олимпийские комитеты.

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В 1980 году по примеру африканцев демарш устроил западный лагерь во главе с США. Формальным поводом стал ввод ограниченного контингента советских войск в Афганистан. В Москву по политическим причинам не поехали представители более чем 60 стран, хотя отдельные атлеты все-таки решили выступить в частном порядке. Западные правительства формально могли приказать отказаться от Игр военным и госслужащим, но не абсолютно всем. В итоге часть спортсменов выступала под флагом МОК, а часть — под флагами своих национальных олимпийских комитетов. Но в целом демарш, конечно, сильно ударил по нашим Играм.

По иронии судьбы следующие летние Игры проходили в США, и американцы ожидаемо получили ответный бойкот от восточного лагеря. Есть мнение, что первопричиной стало не желание мести и даже не опасения по поводу безопасности спортсменов (как было объявлено официально), а страх советских чиновников проиграть Олимпиаду. Как бы то ни было — 14 социалистических стран во главе с СССР не поехали на Игры-1984. Не поддержали демарш представители КНР, Югославии и Румынии (последняя выступала под флагом НОК). С учетом того, что советские и восточногерманские атлеты в те времена были лидерами во многих видах спорта, случившееся ударило по спортивной составляющей ОИ.

Помимо этих трех больших кампаний были и другие, менее громкие инциденты, а также «дипломатические бойкоты», когда страны отправляли спортивные делегации, но запрещали официальные визиты своим чиновникам. Однако вывод из всех этих событий только один. Главными проигравшими от бойкотов всегда становятся их организаторы, и в первую очередь — спортсмены, упускающие главный шанс своей жизни по воле политиков. Самое печальное в том, что успех одного демарша обязательно провоцирует новые. Поэтому для МОК единственно верная тактика в нынешней ситуации — игнорировать провокаторов. Потому что проникновение политики в большой спорт при любом раскладе — тупик.