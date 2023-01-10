Самуэльссон вновь говорит о необходимости отстранения россиян. Лучше бы следил за своими результатами

Олимпийский чемпион из Швеции снова нападает на российских спортсменов.

Дискуссия о возвращении россиян на международную арену время от времени приобретает позитивные оттенки. И крайне приятно, что эти реплики звучат из уст зарубежных спортсменов. Так, двукратная олимпийская чемпионка Пернилла Виберг не поддержала отстранение российских и белорусских атлетов от международных соревнований.

Она заявила, что «не согласна с олимпийским движением, которое считало правильным исключить спортсменов из тех или иных стран». Разумеется, не все восприняли ее слова положительно. И одним из критиков стал ее соотечественник — Себастьян Самуэльссон.

Его позиция относительно России ни для кого не новость. Но в этот раз шведа откровенно понесло.

Тимофей Лапшин. Фото Global Look Press

Напал на Лапшина

Досталось от олимпийского чемпиона и спортсмену, который в настоящее время не защищает флаг нашей страны. Тимофей Лапшин из Красноярска давно выступает за сборную Кореи. На этапе в Анси спринт выиграл Йоханнес Бе, а бывший российский спортсмен стал пятым.

Это был лучший результат Тимофея за новую национальную команду и для корейского биатлона в принципе. Но Лапшин в целом в текущем розыгрыше Кубка мира показал достойный прогресс, начал регулярно попадать в десятку сильнейших. Да еще и обходить самого Самуэльссона!

Сам швед, кстати, в текущем сезоне результатами не блещет. В Поклюке Лапшин, которому через месяц исполнится 35 лет, с чистой стрельбой занял седьмое место, а Самуэльссон допустил два промаха и стал только 25-м. После этого результата Себастьян не смог сдержать своей досады.

Шведский биатлонист заявил, что ему стыдно проигрывать бывшему российскому спортсмену. И разумеется, в лучших традициях ярого противника допинга уколол соперника за темное прошлое. В 2021 году Лапшин отбыл годичную дисквалификацию за нарушение антидопинговых правил, допущенное в 2013 году.

«Сколько ему лет, 45 или около того? Он хорош в горах и обычно быстро стреляет, но я не вижу в нем супербиатлониста. Стоило ли ему разрешать участвовать в гонках после дисквалификации? У меня нет мнения по этому поводу. Стыдно, что он меня побеждает, потому что я намного лучше его. Конечно, сейчас он выступает за Южную Корею, и у него есть своя история. Но правила такие, какие они есть», — приводит слова Самуэльссона Expressen.

Себастьян Самуэльссон. Фото Global Look Press

Ответил соотечественнице

Но на бывшем российском спортсмене швед не остановился. Он ответил и своей соотечественнице Виберг — заявил, что был удивлен ее словами. Ранее он уже проходился по теме возможного возвращения россиян. Тогда Себастьян заявил, что не видит причин для допуска российских спортсменов до международных стартов.

Это случилось в октябре, когда генеральный секретарь Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) и глава Французской лыжной федерации Мишель Вион намекнул, что теоретически наши спортсмены могут быть допущены в нейтральном статусе на чемпионат мира. Турнир пройдет с 21 февраля по 5 марта в Планице, Словения.

Сейчас же швед не изменил себе и высказал прежнюю позицию — что причин для возвращения наших спортсменов на международную арену не видит. Но допустил такой исход событий, если ситуация на Украине затянется на долгие годы.

«Я увидел, что сказала Пернилла, и на самом деле был очень удивлен. Когда почти год назад началась ситуация на Украине, отстранение России и Беларуси не казалось мне очевидным шагом. Но когда мы видим, как российские действующие спортсмены использовали СМИ, чтобы продвигать российскую пропаганду, это неприемлемо.

Учитывая нынешнюю ситуацию, для меня очевидно, что они (россияне и белорусы) не должны выступать. И мы не знаем, как долго продлится эта ситуация. Если она затянется на 10-15 лет, то рано или поздно нам придется подумать о том, как мы можем подготовиться к их возвращению в будущем. Но я думаю, что сейчас еще слишком рано вести эту дискуссию. Мы видим жесткие санкции в других областях, и тогда само собой разумеется, что спорт тоже должен взять на себя ответственность", — сказал Самуэльссон.

Себастьян Самуэльссон. Фото Global Look Press

Выступил против возвращения русских

Ну и вишенкой на торте стало то, что швед, по его мнению, продвинул в массы настроения других биатлонистов. В частности, он отметил, что среди спортсменов распространена позиция необходимости дальнейшего отстранения атлетов из России и Белоруссии. Себастьян добавил, что никто не приветствует возвращения.

«Я чувствую, что среди биатлонистов есть очень широкая поддержка точки зрения, что Россия пока не должна возвращаться. Мы обсудили это в комитете спортсменов, и никто не приветствует их возвращение. Я вижу, что Томас Бах и МОК начинают склоняться к допуску России, и думаю, что это очень странно, но все же не так уж удивительно. Им не удалось отстранить Россию после Олимпиады в Сочи и проблем с допингом, которые у них тогда были. Мне кажется фальшивым притворяться, что у вас жесткое отношение к России, и потом принимать решения, которые не такие уж жесткие», — добавил Самуэльссон.

В общем, шведский биатлонист остался в полной мере верен себе и прошелся по своим излюбленным темам в типичной ему манере. Но лучше бы Себастьян обратил внимание на себя. Его нынешняя форма оставляет желать лучшего, а в общем зачете Кубка мира спортсмен замыкает десятку.

Прошлый сезон швед завершил на третьей строчке, а в текущем у него до сих пор нет ни одной личной медали. А провальных гонок в его активе становится все больше. Так, на этапе Кубка мира в Поклюке Самуэльссон провалил стрельбу и привез себе в общей сложности три штрафных круга. В результате шведская сборная, за которую также выступала Анна Магнуссон, заняла лишь десятое место.

Тренер национальной команды Йоханнес Лукас не смог найти позитивных моментов в выступлении спортсмена после гонки: «Я не знаю, что происходит. Это настолько плохо, что это невозможно проанализировать», — сказал Лукас в интервью Expressen.

А партнер Самуэльссона по эстафете Анна Магнуссон выразила слова поддержки в адрес Себастьяна: «Тяжело, конечно, но так иногда бывает в биатлоне — взлеты и падения. Себбе вернется», — сказала спортсменка Expressen.