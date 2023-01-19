Нужно ли России отказаться от CAS? Странная инициатива депутатов

«СЭ» рассуждает на тему возможного разрыва России со Спортивным арбитражным судом и последствиями такого шага для нашего спорта.

В конце прошлого года депутат Госдумы Роман Терюшков и сенатор Эдуард Исаков предложили разорвать отношения России со Спортивным арбитражным судом (CAS) в Лозанне. Эмоциональный посыл данной идеи понятен: в этом органе в последнее время было принято слишком много неприятных для нашего спорта вердиктов — не только в антидопинговой сфере, но и для оправдания политических санкций в отношении российских сборных, клубов и отдельных атлетов. В такой ситуации легко потерять веру в объективность арбитража, где ведущую роль играют юристы из западных стран. Но есть и другая сторона вопроса — причем как в части принимаемых решений, в том числе в пользу России, так и с точки зрения полной изоляции, которой обернется разрыв с главной и признанной во всем мире структурой по разрешению спортивных споров.

Не подлежат исполнению?

Законопроект, направленный против CAS, носит длинное название «О признании утратившей силу статьи 36.4 Федерального закона «О физической культуре и спорте в Российской Федерации» в части признания юрисдикции иностранного арбитражного учреждения, администрирующего арбитраж (третейское разбирательство), между субъектами физической культуры и спорта» и зарегистрирован 2 ноября 2022 года. Сейчас по поводу данной инициативы предложено высказаться всем заинтересованным сторонам.

Авторы документа уверяют, что их поддержали в ряде регионов страны. Однако, как следует из отзывов в системе обеспечения законодательной деятельности Госдумы РФ, не все они благожелательные. В частности, от идеи не в восторге Правовое управление парламента.

В пояснительной записке к документу, представленному Терюшковым и Исаковым, утверждается, что «международные спортивные институты последовательно на протяжении последних восьми лет реализовывали политику по устранению России как спортивной державы», а «базовые принципы МОК в отношении большинства российских спортсменов не выполняются». Кроме того, депутат и сенатор ссылаются на 79-ю статью Основного закона РФ, в которой говорится, что «решения межгосударственных органов... в их истолковании, противоречащем Конституции Российской Федерации, не подлежат исполнению». При этом наш Закон о спорте якобы обязывает все отечественные структуры выполнять решения таких органов, как CAS, в том числе не отвечающие национальным интересам страны.

Фото Global Look Press

Однако аргументы депутатов кажутся как минимум спорными даже их коллегам. «Если мы все-таки планируем вернуться в систему международного спорта, то единственным институтом, который может проводить разбирательство в спорных вопросах спортивного характера, является Спортивный арбитражный суд. Других на сегодняшний день нет, — считает председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев (под началом которого в том же комитете трудится и депутат Терюшков). — Я тоже считаю, что CAS своими политизированными решениями часто принимает необъективную сторону. Но все-таки это структура, которая признана мировым сообществом, поэтому нам придется с этим жить».

Что касается спортивной общественности, причем, судя по высказываниям, абсолютно всех ее звеньев — от руководителей до спортсменов, то здесь мнение однозначно. Предложенная инициатива принесет большую беду российскому спорту, так как непризнание одного из главных международных спортивных институтов на национальном уровне — это самый короткий путь к полной самоизоляции на долгое время. То, чего, собственно, добиваются наши самые рьяные недруги. Изгнать Россию. Получается, нам предлагают спортивный самострел. Тут и вмешательство государства в олимпийское движение, и отказ от ранее принятых обязательств, и односторонний демарш в духе «спорт — это политика» — полный букет для юридически обоснованного глобального бана и изгнания. Что идет вразрез с неоднократно озвученной позицией президента страны о том, что интеграция с международными спортивными организациями должна сохраняться и укрепляться.

В частности, помощник Президента РФ Игорь Левитин, выступая в сентябре на форуме «Россия — спортивная держава» в Кемерове, дал предельно ясный комментарий по данному поводу:

— Думаю, что зарубежные спортивные руководители уже понимают, что санкции больше вредят им, чем России, но не знают, как выйти из этой малоприятной ситуации. На Восточном экономическом форуме во Владивостоке Владимир Владимирович Путин четко дал понять, что Россия не будет отгораживаться от остального мира. В спорте, считаю, мы тоже должны сохранять приверженность принципам, сформулированным бароном де Кубертеном и закрепленным в Олимпийской хартии. Уход из олимпийского движения в какие-то альтернативные форматы будет большой ошибкой. Этого допустить нельзя.

Игорь Левитин. Дарья Исаева, Фото «СЭ»

А вот мнение Виталия Смирнова, который в отечественном и международном спорте за много лет на руководящих должностях повидал, кажется, все, что только возможно. И к нему прислушиваются по сей день.

— CAS — высшая (третейская) инстанция, в которую обращаются спортсмены и спортивные организации по поводу решений, которые связаны со спортом. Если мы добровольно выйдем из этой организации, то к кому мы будем апеллировать? Сами себя и своих спортсменов ставим в беззащитное положение. Полный абсурд, который ничего, кроме вреда, нам не принесет.

Зачем прятаться за железный занавес?

CAS как верховный орган для разрешения спортивных споров существует с 1984 года и обозначен в Хартии МОК. Отказ от этого арбитража автоматически делает любую страну изгоем в спорте. Представители России при таком раскладе не смогут участвовать в любых международных соревнованиях и в работе всех федераций, а наши спортсмены будут ничем не ограничены переходить в другие сборные без каких-либо барьеров. Можно сколько угодно рассуждать, что отечественный спорт является самодостаточным и что мы не должны плясать под дудку недружественных стран. Вот только плясать в случае разрыва с CAS придется, сидя за железным занавесом, который мы создадим своими же руками, в одностороннем порядке. Такова особенность мирового спорта. Здесь практически невозможно следовать «иным путем».

Кстати, мнение о том, что все решения арбитража в Лозанне направлены против России, тоже не совсем корректно. Например, в 2018 году Международный арбитраж отменил решение дисциплинарной комиссии МОК о лишении медалей Игр в Сочи для большой группы наших спортсменов во главе с лыжником Александром Легковым. В 2020 году срок санкций ВАДА в отношении российского спорта был снижен в CAS с четырех до двух лет. В 2022 году коллегия арбитров допустила российскую фигуристку Камилу Валиеву до участия в турнире одиночниц на Олимпиаде в Пекине, несмотря на негативный настрой ВАДА и МОК.

— Я убежден, что нельзя смешивать политику и спорт. Старшие товарищи не глупые и не позволят этому случиться, — Дмитрий Губерниев в комментарии для «СЭ» был краток, но однозначен.

Фото Global Look Press

Важнейший объединяющий фактор

И еще один немаловажный вопрос. Готова ли наша страна забыть про радость олимпийских и прочих побед? Бог с ней, с радостью. Но спортивные победы на крупнейших соревнованиях всегда были и остаются мощным объединяющим фактором, важнейшим элементом консолидации общества вокруг героики своих чемпионов и их достижений. Это же и главная мотивация для мальчишек и девчонок идти в спорт на примере тех, кто завоевывает медали, преемственность поколений. Мы точно хотим на этом поставить крест и вариться в собственном соку? Весьма сомнительная перспектива с точки зрения развития спорта в рамках государственной политики.

Очень странно в нынешней сложной геополитической ситуации по собственной инициативе, под предлогом злобных происков CAS и МОК против самобытности и независимости российского спорта, спорт этот самим и заморозить. Ради чего или ради кого? Смахивает на обыкновенные популистские устремления. Модную тенденцию оседлать волну хайпа на главной теме дня.

Ведь даже если отбросить эмоции, становится очевидно — никаких противоречий с Конституцией РФ взаимодействие с Лозаннским арбитражем не предполагает. Наоборот — на протяжении многих лет все отечественное законодательство выстраивалось исходя из того, что CAS является ключевым звеном при рассмотрении споров в профессиональном спорте и спорте высших достижений. Ведь для спортивной сферы совершенно нормально, когда за соблюдением правил следят независимые судьи без оглядки на их национальную принадлежность. И говорить здесь о суверенитете очень странно — ведь без универсальных норм международный спорт просто невозможен. Наверное, нынешняя система спортивного правосудия неидеальна. Но другой пока просто не существует.