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Участников эстафеты олимпийского огня проверяют спецслужбы. Отказать могут за связь с СВО

Спецслужбы Франции проверяют участников эстафеты олимпийского огня на связи с СВО
Михаил Кузнецов
Корреспондент отдела спорта
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Олимпийский факел на фоне Эйфелевой башни
Участников эстафеты олимпийского огня в Париже проверяют спецслужбы.
Фото Global Look Press
Французы готовят «пузырь безопасности».

Эстафета огня — обязательное мероприятие, предваряющее Олимпиаду. Часто событие становится площадкой для протестов различных активистов, ведь за передвижением факела следит много людей. Однако во Франции уверяют, что эксцессов и скандалов в этот раз быть не должно. О том, как будут обеспечивать безопасность во время проведения эстафеты олимпийского огня, рассказал министр внутренних дел страны Жеральд Дарманен.

Эстафета не для всех

Олимпийский огонь традиционно зажигают в греческой Олимпии. Затем 8 мая факел на трехматчевом паруснике XIX века «Белем» должен прибыть в порт Марселя. Организаторы обещают перевозку огня с соблюдением принципов экологичности. Ожидается, что на церемонии прибытия будут присутствовать 150 тысяч человек, поэтому в этот день нужно быть особенно начеку. Из Марселя факел начнет путешествие по стране, заглянув в 400 городов Франции. Финиш намечен в Париже. В главный город Игр огонь заглянет дважды: сначала на национальный праздник 14-15 июля, а затем 26 июля его доставят на стадион «Стад де Франс», где пройдет церемония открытия Олимпиады.

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На маршруте отсутствуют несколько важных для страны точек. Например, олимпийский огонь не увидят жители Лиона — третьего по величине города Франции. На проведение эстафеты каждый департамент должен выделить 150 тысяч евро, а с учетом налогов — 180 тысяч. Некоторые к таким тратам оказались не готовы.

«Просить у каждого департамента 180 тысяч евро не имеет смысла. Одни департаменты меньше других, у других — менее стабильная ситуация. Было бы логичнее, если бы регионы организовали финансирование эстафеты, соблюдая принцип территориальной справедливости, заявил глава Лионской метрополии Бруно Бернар. — Мы, естественно, хотели бы принять у себя факел. Однако экономические условия, требуемые Олимпийским комитетом, — 180 тысяч евро на мероприятие, которое длится всего один день — кажутся неразумными».

Французская фехтовальщица Лора Флессель-Коловиц держит в руках олимпийский факел
Французская фехтовальщица Лора Флессель-Коловиц.
Фото AFP

Тринадцать лишних

В тех городах, до которых огонь все-таки доберется, власти обещают беспрецедентные меры безопасности. Бегущего с факелом участника будет сопровождать солидный кортеж из ста сотрудников полиции и жандармерии. Часть из них будет двигаться во главе, часть — замыкать группу, а 18 из них станут охранять непосредственно бегуна. Плюс к защите подключат различную технику, в том числе средства борьбы с беспилотными летательными аппаратами. Такую охрану во Франции называют пузырем безопасности.

Насколько пузырь прочный, проверим на деле. Особое внимание уделяется марсельскому и парижскому этапам эстафеты. В порту вместе со 150 тысячами зрителей огонь будут встречать 5000 сотрудников полиции и жандармерии, в столице на два дня задействуют 1600 человек.

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Всего обеспечение безопасного прохождения эстафеты олимпийского огня обойдется МВД Франции в 1 миллион евро. Такую сумму обозначил Жеральд Дарманен. По словам министра, основная угроза для эстафеты исходит от ультралевых экологических групп. При этом ультраправые риска не представляют.

Участники эстафеты прошли отбор. Из 12 тысяч человек было выявлено 13 нежелательных. Десять из них, как объяснил Дарманен, — это люди с судимостью, которую они в основном получили за наркотики. Еще троих забраковали спецслужбы. Причины были тоже озвучены: радикальный ислам, иностранное вмешательство или связь с российско-украинским конфликтом.

«Процесс проверки действительно имел место, — говорил министр внутренних дел. — Он привел к 13 уведомлениям о несовместимости. Это означает очень низкий показатель в 0,1 процента».

Полицейские обеспечивают порядок во время демонстраций в 2008 году.
Фото Global Look Press

Горький опыт

Усиленные меры безопасности понятны для Франции. В 2008 году перед летними Играми в Пекине олимпийский огонь путешествовал по Европе. Последним пунктом в эстафете на континенте был как раз Париж. Этап стартовал у подножия Эйфелевой башни и должен был завершиться на стадионе «Шарлетти».

Однако за день трижды пришлось прерывать эстафету. Из-за демонстраций, которые были направлены против действий Китая в Тибете, огонь тушили и помещали в автобус. В результате организаторы приняли решение отменить заключительные этапы забега. Огонь все-таки доставили на стадион «Шарлетти», но не тем способом, которым планировали.

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По итогам неудавшейся эстафеты французская полиция арестовала около 30 человек за беспорядки. Трудности в тот год возникли не только у Парижа. Мероприятие чуть было не сорвалось в Лондоне, куда огонь заглядывал до французского этапа. Демонстранты пытались потушить факел, в том числе с использованием огнетушителя. Однако британской полиции удалось отстоять огонь и оттеснить манифестантов. Этап в Лондоне завершился по расписанию.

Правда, в результате этого кошмара МОК принял решение проводить эстафеты огня только в Греции после зажжения и на территории страны-организатора.

Олимпиада
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