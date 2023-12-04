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В центре Парижа зарезали туриста и ранили еще двух. Олимпиада-2024 точно будет безопасной?

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Французские полицейские.
Фото Global Look Press
Террористический акт на набережной Сены заставил усомниться в способности французов обеспечить безопасность летних Игр.

Премьер-министр Франции Элизабет Борн созвала срочное совещание для усиления мер безопасности в Париже накануне Олимпиады-2024. Поводом стало резонансное убийство немецкого туриста, совершенное радикальным исламистом на набережной Сены неподалеку от Эйфелевой башни. Преступник состоял на учете как потенциальный террорист, а нынешнее обострение с ним случилось на фоне событий в секторе Газа. После кровавого нападения на случайных прохожих 26-летний уроженец парижских предместий иранского происхождения еще какое-то время разгуливал по городу, напал с молотком еще на двух человек и только после этого был задержан полицией при помощи электрошокера. У многих после этого возник законный вопрос: что, если подобные безумцы начнут действовать во время открытия ОИ-2024, когда на набережные Сены планируется вывести 600 тысяч болельщиков?

Улицы Парижа в символике предстоящих Олимпийских игр.
Фото AFP

Кто виноват в случившемся?

Арестованный преступник в 2016 году уже был приговорен к четырем годам тюрьмы за планирование теракта и находился в списке наблюдения французских служб безопасности. Кроме того, были данные, что он страдает психическими расстройствами и принес присягу на верность ИГИЛ (запрещенная в России террористическая организация). 2 декабря 2023 года вечером он в знак протеста против убийств мусульман в Афганистане и Палестине напал на пару туристов из Германии на набережной Гренель, в нескольких шагах от Эйфелевой башни. Женщина отделалась испугом, а вот мужчина получил два удара ножом в спину и плечо и скончался от остановки сердца.

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Оставив за спиной залитую кровью набережную, нападавший с закрытым маской лицом перешел через мост на другой берег Сены и с криками «Аллах акбар» напал с молотком еще на двоих человек — 60-летнего француза и туриста из Великобритании. Оба несчастных получили несмертельные травмы. Только после этого полицейские, применив электрошокер, загнали опасного безумца в угол и сумели его задержать. «Я выражаю соболезнования семье и близким гражданина Германии, погибшего в результате террористической атаки в Париже, и сочувствую тем, кто получил ранения», — заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

К соболезнованиям также присоединился канцлер Германии Олаф Шольц, а премьер-министр Франции Элизабет Борн написала в соцсетях: «Мы не сдадимся терроризму. Никогда». Однако все это не снимает вопросов по поводу того, готова ли Франции, где регулярно случаются подобные истории, обеспечить безопасность в июле — августе будущего года на Олимпийских играх в Париже. Представители европейских служб безопасности давно говорили, что в связи с обострением ситуации на Ближнем Востоке риск террористических атак в западных мегаполисах возрастает многократно. Однако теперь выясняется, что человек из черного списка творит в центре Парижа что ему вздумается, и его арестовывают только после третьего нападения.

Протестующие в Париже устраивают акции.
Фото Reuters

Взаимодействие всех служб налажено?

В данный момент заведено уголовное дело, а, помимо самого нападавшего, задержаны также три человека из его окружения. Террорист иранского происхождения родился во Франции и жил со своими родителями в районе Эссон под Парижем. Газета Le Parisien сообщила, что подозреваемый ранее через социальные сети контактировал с двумя мужчинами, замешанными в деле об убийстве священника в городе Руан во время мессы в 2016 году, а также с человеком, который недавно убил двух полицейских в предместье столицы. Перед нападением на туристов преступник попросил у них закурить, после чего нанес мужчине два удара ножом. Женщина, спутник которой погиб, находится в шоковом состоянии.

Всего несколькими днями ранее начальник парижской полиции Лоран Нуньес обнародовал планы обеспечения безопасности Игр с указанием зон, где движение транспорта будет ограничено, а людей станут обыскивать. При этом исполнительный директор МОК Кристоф Дюби высоко оценил готовность французских спецслужбк ОИ-2024. «Я не могу спекулировать на тему того, что произойдет во время Игр. Я мог бы предложить вам обратиться с этим вопросом к соответствующим органам власти, которые отвечают за вопросы безопасности. Но если опираться на оценку ряда экспертов, которые участвовали в подготовке предыдущих Игр, то она свидетельствует о том, что взаимодействие всех служб, ответственных за безопасность, налажено очень хорошо», — сказал Дюби.

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В олимпийской истории известно как минимум два крупных теракта. Во время Игр-1972 в Мюнхене (ФРГ) члены террористической палестинской организации «Черный сентябрь» захватили в заложники спортсменов и тренеров сборной Израиля. В результате неудачной спасательной операции 11 заложников погибли. Во время Игр-1996 в Атланте (США) в олимпийском парке было приведено в действие взрывное устройство. В результате теракта, который устроил антиглобалист и противник абортов Эрик Рудольф, погиб один человек и еще 111 получили ранения.

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