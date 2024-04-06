Подоляка назвал Садулаева униженкой. Блогеру ответил дагестанский депутат: «Провокатор, сеющий национализм»

Военный блогер-миллионник презирает российских спортсменов, желающих выступить на Олимпиаде в Париже. До такой степени, что вменяет им то, чего они не делали.

Двукратный олимпийский чемпион по вольной борьбе Абдулрашид Садулаев попал в черный список МОК и не выступит на Олимпиаде в Париже. Причины — поддержка СВО и контракт с обществом «Динамо». Отстранение Садулаева в России вызвало массу возмущения — народ недоволен политизированностью МОК. Возмущение высказал и военный блогер Юрий Подоляка, после 24 февраля 2022 года ставший медиазвездой всероссийского масштаба (2,7 миллиона подписчиков в телеграм-канале). Только вот недоволен он Садулаевым — тем, что Абдулрашид хотел выступить в Париже.

Приводим полный текст поста Подоляки, который был опубликован 5 апреля — под заголовком «Унижают тех, кто унижается...» (орфография и пунктуация сохранены):

«Напомню, что РУССКИХ спортсменов там никто не ждет. Там ждут униженок из России. То есть тех жителей нашей страны, кто решил выступать на гей-олимпиаде в Париже, и кто ради того, чтобы там выступить ГОТОВ унизиться.

Их заставляют демонстративно отказаться от флага страны, лишают права принимать участия в официальных мероприятиях (кроме собственно самого выступления), а еще, чтобы к этому самому выступлению тебя еще допустили, ты должен полить помоями свою Родину (осудить СВО).

Двукратный олимпийский чемпион по борьбе из Дагестана Абдулрашид Садулаев НА ВСЕ ЭТО СОГЛАСИЛСЯ.

Но МОКу этого показалось мало и он еще раз мокнул его в помои... отстранив от участия в отборочном турнире за олимпийскую путевку и тем самым не дав ему право побороться за «золотое кружево».

То есть этот «патриот» и на Олимпиаду теперь не попадает и для Родины он стал после этого как бы и не своим. Ведь он от нее, по сути, уже успел отказаться...

Свое мнение о тех, кто соглашается, несмотря на унижение выступать на гей-олимпиаде я уже давно обозначил. Я таких людей презираю. Настоящие наши герои сейчас на фронте.

А еще хочу напомнить тем, кто думает — ехать/не ехать. Тех, кто готов унижаться, их всегда унижают.

Думаю, Абдулрашид Садулаев это сегодня уже понял. Не будь, как Абдулрашид Садулаев».

Пост собрал свыше 100 тысяч позитивных реакций и пять тысяч негативных — такова ядернопатриотичная аудитория Подоляки. Видимо, никто из этих 100 тысяч не стал перепроверять ключевое — для участия в Олимпийских играх вовсе не обязательно осуждать СВО. Тем не менее блогер сделал вывод, что Садулаев «НА ВСЕ ЭТО СОГЛАСИЛСЯ».

Абдулрашид Садулаев. Фото Соцсети

Сам Садулаев никак не отреагировал на оскорбительный пост Подоляки — и вряд ли отреагирует (если не спросят). Зато не смолчал депутат Госдумы Сайгидпаша Умаханов, также известный тем, что в 1999-м во время вторжения боевиков в Дагестан организовал в Хасавюрте ополчение. Умаханов написал в своем телеграм-канале следующее (орфография и пунктуация сохранены):

«Наибольший вред обществу и стране наносят инициативные дураки и провокаторы, которые изображают из себя защитников Отчизны. Они создают в обществе расколы, распространяют дезинформацию и выступают в качестве провокаторов.

Именно такую роль в самый тяжелый момент для сборной нашей страны сыграл некий военкор Юрий Подоляка, опубликовав в своем телеграм-канале пост с оскорблением в адрес нашего прославленного борца, знаменосца и капитана сборной Абдулрашида Саадулаева.

Если Подоляка не был бы врагом собственной страны и её интересов, он поддержал бы двукратного олимпийского чемпиона, принесшего славу нашей стране.

Именно за принципиальную позицию и патриотизм, за безусловное и неоспоримое превосходство в своем весе, Саадулаева отстранили от участия в отборочном турнире за олимпийскую путевку.

Провокатор Подоляка, ищущий лайков и подписчиков, не способен на большее, кроме как расколоть общество и посеять национализм и вражду между людьми. Он замахнулся на легенду, прославленного чемпиона, ставя ему в вину желание возвеличить страну и осуществить мечту своей жизни — стать трёхкратным олимпийским чемпионом.

Мне сложно понять плод больного воображения блогера. Вся здоровая часть нашего общества Абдулрашида Садулаева в этом стремлении поддерживает и желает успеха, кроме врагов нашей страны внутри и за её пределами. Что тут сказать? Можно только, перефразируя другого знаменитого дагестанца Расула Гамзатова, заметить: «Пусть кара подлеца достанет, и в сакле, и среди дворца, чтоб не осталось в нашей стране, ни труса больше, ни лжеца!» Да будет так!»