Убыть или не убыть? Кто в России за и кто против поездки на Олимпиаду

«СЭ» собрал самые яркие заявления — от «бомжей и предателей» до «превращения в Советский Союз».

Самая известная российская пловчиха Юлия Ефимова в интервью «СЭ» заявила, что готова ехать на Олимпиаду на существующих условиях. Напомним, на данный момент среди условий МОК — отсутствие трудовых отношений с клубами и организациями, представляющими военную отрасль или МВД, и отсутствие «активной поддержки СВО» — об осуждении и подписании политических деклараций речи не идет.

Президент Федерации плавания России Владимир Сальников заявлял, что против участия наших спортсменов в Олимпиаде, эту же позицию поддерживали лидеры мужской сборной Евгений Рылов и Климент Колесников, а нейтральный статус себе оформил только один спортсмен — Иван Гирев. Но, по большому счету, Ефимова никак не зависит от мнения Сальникова. Если она захочет послать заявку в МОК, ни одна российская организация ей помешать не сможет — ОКР вне процедуры допуска, после того как его членство в МОК было приостановлено из-за включения в свой состав олимпийских советов ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей.

Мнение Ефимовой — звезды, которую знают во всем мире, показательно. Интересно будет и то, готовы ли ее, эффектную девушку со знанием английского и жизни на Западе, принять на Олимпийских играх, если она выполнит олимпийский норматив на турнире в Баня-Луке в конце апреля? Мы собрали слова самых медийных сторонников и противников поездки в Париж — до Олимпиады всего четыре месяца, а спор «убыть на Олимпиаду или не убыть?» не остывает.

За

Юлия Ефимова: «Я мечтала об этом. Но у меня до сих пор этого нет. Возможно, если бы у меня была олимпийская медаль, я бы тоже сказала, что там делать нечего и в принципе не ездите туда. Но на данный момент у меня нет такого статуса, поэтому я бы хотела туда поехать. Но, опять-таки, если будет адекватное отношение. Если будет совсем неприемлемо, конечно, я не поеду».

Даниил Медведев. Фото USA Today Sports

Теннисист Даниил Медведев: «Если смогу, я буду выступать. Я буду играть в одиночном и парном разряде. В Токио я получил потрясающий опыт. Вероятно, это одно из самых ярких воспоминаний в моей спортивной жизни, хотя в теннисе все склонны думать, что турниры «Большого шлема» важнее. Что касается нейтрального статуса, я буду следовать правилам. Если допуск под нейтральным флагом, я буду играть под нейтральным флагом. Постараюсь показать хороший теннис и победить».

Вице-премьер Дмитрий Чернышенко: «МОК создал такие условия, что практически никто из российских спортсменов не может поехать, отобраться, но если есть возможность принять участие, то, наверное, надо ехать».

Михаил Мамиашвили, глава Федерации спортивной борьбы России, интервью Sport24: «Я не поменял своего мнения и продолжаю говорить, что нам нужно ехать на Олимпиаду даже без флага и гимна. Но нужно еще, чтобы МОК нас вообще допустил». Правда, позже Мамиашвили сравнивал условия допуска с «концлагерем» и заявлял, что над окончательным решением надо еще «серьезно думать».

Александр Карелин, член Совета Федерации в разговоре с РБК: «Убежден, что те российские атлеты, которые прошли сквозь дискриминационную, тенденциозную череду неприемлемых требований, завоевали олимпийские лицензии, должны участвовать в Олимпийских играх в Париже, если это не сопровождается требованиями отказаться от гражданства, от нашего государства, от нашей победоносной истории, не сопровождается иными дополнительными лишенными здравого смысла, попирающими этические нормы требованиями».

Вячеслав Екимов.

Вячеслав Екимов, глава Федерации велоспорта России: «Своим участием мы показываем, что готовы соблюдать Олимпийскую хартию и оставаться в международном спорте. Да, нас действительно особо не хотят видеть, нам создают такие условия, как бы говоря: «Ну пусть попробуют, приедут». Да, эти условия в какой-то мере унизительны. Но то, что спортсмены готовы ехать даже на таких тяжелых условиях и биться за медаль — это сильный поступок, мне кажется, он, наоборот, заслуживает поддержки. Мы должны быть готовы, что если мы отказываемся от Олимпиады, то можем пропустить Олимпиаду 2028-го, 2032 года, а может, и все в нашем поколении. Будем вариться в своем соку, как в Советском Союзе».

Николай Макаров, глава Федерации прыжков на батуте России: «По политическим причинам не очень хотим. Но все еще может получиться. Пока мы ставим задачу участвовать в международных стартах, чтобы был задор, понимание, где мы находимся, как готовимся, хороши ли на общем фоне. А Олимпиада — когда определится наше руководство, участвуем мы или нет, мы тоже будем определяться — надо нам это или нет. Если нам скажут — мы поедем. Любой спортсмен хочет! Тот, кто говорит «не хотим», кривит душой. Все хотят на Олимпиаду. Они для этого тренируются. Как они могут не хотеть?»

Татьяна Навка, олимпийская чемпионка по фигурному катанию в беседе со Sport24: «Нам обязательно нужно ехать на Олимпийские игры, даже если запретят нашу национальную символику. Тем людям, которые никогда не занимались профессиональным спортом и не жили мечтой об олимпийской медали, легко говорить, что при таких условиях ехать нельзя. Конечно, очень печально, что не будет подниматься наш флаг и не будет играть гимн — каждый спортсмен мечтает об этом с детства. Но отнимать у спортсмена возможность выступить на Олимпийских играх, отнимать мечту нельзя. Если будет возможность выступать на Олимпиаде, обязательно нужно пользоваться такой возможностью».

Ирина Винер. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Против

Ирина Винер, президент Федерации художественной гимнастики России: «То есть спортсмены, которые приедут на Олимпиаду, на мой взгляд, совершенно обезличены. На Играх дружбы наши спортсмены будут получать такие же призовые, золотые медали будут из чистого золота, такие же звания и призовые для тренера и участников подготовки этих спортсменов. Поэтому тут никаких вопросов быть не может, касающихся альтернативы. На Олимпиаде будет выступать команда бомжей. А у нас будут соревноваться те люди, которые нас уважают, которые хотят выигрывать золотые медали. Простой народ, уверена, не простит спортсменов, которые поедут на Олимпиаду в нейтральном статусе».

Владимир Сальников, президент Федерации плавания России: «Условия, которые предлагаются людям, стоявшим на самой высокой ступени на Олимпийских играх, являются неприемлемыми по своему содержанию. Я их расцениваю как унижение. Если нас хотят видеть, то мы должны ехать без всяких ограничений и дискриминации. Если нейтральный статус в мире считается некой необходимостью, то тогда мы предложим всем выступать в нейтральном статусе. В нынешних условиях не считаю отказ от Олимпиады шагом назад, мы должны ощущать чувство собственного достоинства».

Евгений Рылов, олимпийский чемпион по плаванию в разговоре с matchtv.ru: «Я не иду на поводу у МОК, я за чистый спорт. Я принял взвешенное решение: отказываюсь ехать на Олимпийские игры, пока вся эта ерунда не осядет на дно и наша вода вновь не станет чистой. Я честен перед собой, верен своему выбору и своей стране. World Aquatics открыла на меня дело за то, что вышел на сцену и спел наш гимн на концерте, посвященном восьмой годовщине воссоединения Крыма и Севастополя с Россией, и был в одежде с буквой Z. Не понимаю, что я такого сделал, но в итоге на меня подали жалобу за то, что оскорбил чувства других спортсменов. Я их, видите ли, обидел тем, что просто поддержал свою страну, своего президента».

Елена Вяльбе. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Елена Вяльбе, президент Федерации лыжных гонок России в разговоре со Sportbox.ru: «Я за то, чтобы каждый человек решал сам. Но при этом я убеждена, что большинство российских спортсменов на требование МОК ответят «нет». Если кто?-то согласится, то для меня этот кто?-то будет предателем и не получит никакой помощи».

Александр Большунов, олимпийский чемпион по лыжным гонкам: «Сейчас тему нейтрального статуса вообще можно опустить и не говорить об этом. Сейчас это не те условия. Если ехать, то ехать нужно нормально. Почему наши спортсмены должны быть ущемлены? Все приезжают, у всех все нормально, душа ни за что не болит. В нашем случае очень много вопросов».

Ильгар Мамедов, президент Федерации фехтования России в интервью ТАСС: «Мое мнение — нет. Это будет разделение общества, этого допустить нельзя. Вопрос — насколько ты любишь себя или насколько ты любишь свою страну? Каждый пусть задаст себе этот вопрос, каждый человек остается со своей совестью один на один. Если любишь себя побольше, поезжай, но ты представляешь не страну, а себя, тогда надо вспомнить, откуда ты взялся как спортсмен — родился и сразу стал спортсменом или тебя все-таки страна поднимала?»

Вячеслав Фетисов. Фото Федор Успенский, «СЭ»

Вячеслав Фетисов, олимпийский чемпион по хоккею: «Есть ли смысл ехать на Олимпиаду и дискредитировать тех, кто не может туда поехать, потому что они динамовцы и армейцы? Много чего надо тут учитывать. Это должно быть решение, о котором потом не придётся жалеть и краснеть. Это игра со многими неизвестными. Позиция известных наших тренеров и руководителей понятна — унизительные условия и постоянно меняющиеся правила игры. Это нервотрепка».

Лидия Иванова, олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике в разговоре с «Чемпионатом»: «Мне бы хотелось увидеть эту пятерку ползающих спортсменов. Думаю, уважения они не вызовут. Это станет сродни бегству артистического мира. Самое мерзкое — они будут понимать, что по возвращении у них нет перспектив здесь. И начнут говорить всякую дрянь, плакать, им придется дальше утверждаться в роли предателей. И они останутся второсортными людьми на всю жизнь и за рубежом. Там же тоже понимают, что такие продались. Думаете, у кого-то много уважения из тех, кто сбежал сейчас? Надо было сразу определиться, что мы возвращаемся только с флагом и гимном. Тогда бы не было никаких манипуляций и выдвижения новых условий. Изначально надо быть более жесткими, а сейчас чего уже?»

Умар Кремлев, глава Международной ассоциации бокса на «Коммерсантъ FM»: «Мы поедем только с гимном и флагом, без этих атрибутов участвовать в соревнованиях смысла нет. Тренируясь, мы с детства мечтали, что будут поднимать российский флаг и играть российский гимн. Зачем нам ехать, если этого не будет? Не ради же медалей. Мы сейчас анализируем ситуацию, уже начали работу, будем, наверное, смотреть, что предпримет ОКР, а также советоваться с нашим министерством. Но в любом случае мы поедем только с гимном и с флагом».

Владимир Ешеев, президент Федерации стрельбы из лука: «Наши спортсмены не будут участвовать в отборе на Олимпиаду. Желающих выступать без флага и гимна в сборной команде нет, тем более что у нас многие представляют ЦСКА и «Динамо». Исполком федерации одобрил участие спортсменов в нейтральном статусе, но они сами не проявили заинтересованности в поездке на Олимпиаду».