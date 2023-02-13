«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады

Томас Бах считает, что вмешательство правительств в дела спорта угрожает существованию олимпийского движения.

Президент МОК во время общения с журналистами на чемпионате мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле дал жесткую отповедь министрам спорта западных стран, требующих тотального отстранения россиян и белорусов от Олимпиады-2024. В конце прошлой недели представители правительств 35 стран на саммите в Великобритании назвали «неуместным» участие наших атлетов в Играх в Париже даже в нейтральном статусе. Однако Бах в ответ на обвинения в том, что его организация, ратуя за прекращение дискриминации по национальному признаку, «находится на неправильной стороне», отметил, что история докажет его правоту.

Теннис как образец для примера

«Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать их. Но не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать, а кто нет, — приводит слова главы МОК немецкий телеканал N-tv. — Вмешательство правительств в дела спорта станет концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы их знаем.

Все видели, как Открытом чемпионате Австралии украинская теннисистка проводила матч с нейтральным игроком с российским паспортом. Мы видели белорусскую теннисистку с нейтральным статусом, которая даже выиграла турнир. Так почему же это не может происходить в бассейне или в гимнастическом зале?"

При этом Бах, как истинный политик, сделал реверанс и в сторону западных установок, заявив о солидарности МОК с украинскими атлетами. Кроме того, он отметил, что пока речь лишь о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нынешнем году, а не к самой Олимпиаде-2024 — это будет решено позднее. Но если сейчас не заявить отстраненных спортсменов в квалификационные старты, то вопрос с их выступлением в Париже закроется сам собой отрицательно — уже не по политическим причинам.

Фото Global Look Press

Полностью противоречит Олимпийской хартии

Любопытно, что по итогам скандального совещания министров 35 стран в Лондоне до сих пор нет официального коммюнике. Многие ждали, что западные политики станут грозить МОК бойкотом в случае появления россиян на Играх-2024. Однако в отдельных комментариях после саммита было сказано, что о бойкоте говорить пока преждевременно. Тем не менее западные страны вроде бы не хотят видеть Россию и Белоруссию в Париже, а чтобы избежать обвинений в дискриминации, озвучили парадоксальную идею о включении наших атлетов в «сборную беженцев».

Критерием для выступления в таком качестве предлагается сделать политическую позицию спортсмена. Однако очевидно, что подобный вариант полностью противоречит Олимпийской хартии и подобное вряд ли поддержит МОК. «Если международное олимпийское движение пойдет на уступки и поддастся влиянию, то это создаст прецедент и негативно скажется на развитии спорта, его единстве, — считает министр спорта РФ Олег Матыцин. — Надеюсь, что это консолидирует международные федерации, которые уже поддержали решение МОК. Национальные олимпийские комитеты должны показать, что являются независимой силой».

Что касается Баха, то он год назад поддержал идею об отстранении россиян и белорусов от всех соревнований. Однако уже через несколько месяцев начал сомневаться в необходимости радикального подхода. Переломным, возможно, стал недавний доклад комиссаров ООН по правам человека, в котором гонения на спортсменов по признаку гражданства признаны дискриминацией. При этом глава МОК все равно не ведет речь о полной отмене санкций и пытается лавировать между разными лагерями.

С одной стороны, нужно отдать должное смелости Баха. Не каждый глава международной организации сегодня может позволить себе публично критиковать представителей правительств ведущих западных держав — США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Японии... С другой же, если политик такого уровня стремится угодить всем сразу, то существует огромная опасность, что в итоге он сам окажется без союзников. Критика поведения президента МОК сейчас звучит с разных флангов. И не совсем понятно, как долго немец в такой ситуации сможет держать оборону. Ведь решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 нельзя откладывать бесконечно.