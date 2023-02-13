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Сегодня, 12:45

«Это не вопрос политиков». МОК ответил на попытки Запада отстранить Россию от Олимпиады

Олег Шамонаев
Шеф отдела спорта
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Томас Бах.
Фото Global Look Press
Томас Бах считает, что вмешательство правительств в дела спорта угрожает существованию олимпийского движения.

Президент МОК во время общения с журналистами на чемпионате мира по горнолыжному спорту во французском Куршевеле дал жесткую отповедь министрам спорта западных стран, требующих тотального отстранения россиян и белорусов от Олимпиады-2024. В конце прошлой недели представители правительств 35 стран на саммите в Великобритании назвали «неуместным» участие наших атлетов в Играх в Париже даже в нейтральном статусе. Однако Бах в ответ на обвинения в том, что его организация, ратуя за прекращение дискриминации по национальному признаку, «находится на неправильной стороне», отметил, что история докажет его правоту.

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«Мы серьезно относимся к проблемам прав человека и должны учитывать их. Но не правительствам решать, кто в каком спортивном состязании имеет право участвовать, а кто нет, — приводит слова главы МОК немецкий телеканал N-tv. — Вмешательство правительств в дела спорта станет концом международных соревнований, чемпионатов мира и Олимпийских игр в том виде, в каком мы их знаем.

Все видели, как Открытом чемпионате Австралии украинская теннисистка проводила матч с нейтральным игроком с российским паспортом. Мы видели белорусскую теннисистку с нейтральным статусом, которая даже выиграла турнир. Так почему же это не может происходить в бассейне или в гимнастическом зале?"

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При этом Бах, как истинный политик, сделал реверанс и в сторону западных установок, заявив о солидарности МОК с украинскими атлетами. Кроме того, он отметил, что пока речь лишь о допуске россиян и белорусов к соревнованиям в нынешнем году, а не к самой Олимпиаде-2024 — это будет решено позднее. Но если сейчас не заявить отстраненных спортсменов в квалификационные старты, то вопрос с их выступлением в Париже закроется сам собой отрицательно — уже не по политическим причинам.

Томас Бах с флагом Олимпийских игр. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Полностью противоречит Олимпийской хартии

Любопытно, что по итогам скандального совещания министров 35 стран в Лондоне до сих пор нет официального коммюнике. Многие ждали, что западные политики станут грозить МОК бойкотом в случае появления россиян на Играх-2024. Однако в отдельных комментариях после саммита было сказано, что о бойкоте говорить пока преждевременно. Тем не менее западные страны вроде бы не хотят видеть Россию и Белоруссию в Париже, а чтобы избежать обвинений в дискриминации, озвучили парадоксальную идею о включении наших атлетов в «сборную беженцев».

Критерием для выступления в таком качестве предлагается сделать политическую позицию спортсмена. Однако очевидно, что подобный вариант полностью противоречит Олимпийской хартии и подобное вряд ли поддержит МОК. «Если международное олимпийское движение пойдет на уступки и поддастся влиянию, то это создаст прецедент и негативно скажется на развитии спорта, его единстве, — считает министр спорта РФ Олег Матыцин. — Надеюсь, что это консолидирует международные федерации, которые уже поддержали решение МОК. Национальные олимпийские комитеты должны показать, что являются независимой силой».

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Что касается Баха, то он год назад поддержал идею об отстранении россиян и белорусов от всех соревнований. Однако уже через несколько месяцев начал сомневаться в необходимости радикального подхода. Переломным, возможно, стал недавний доклад комиссаров ООН по правам человека, в котором гонения на спортсменов по признаку гражданства признаны дискриминацией. При этом глава МОК все равно не ведет речь о полной отмене санкций и пытается лавировать между разными лагерями.

С одной стороны, нужно отдать должное смелости Баха. Не каждый глава международной организации сегодня может позволить себе публично критиковать представителей правительств ведущих западных держав — США, Канады, Великобритании, Франции, Германии, Японии... С другой же, если политик такого уровня стремится угодить всем сразу, то существует огромная опасность, что в итоге он сам окажется без союзников. Критика поведения президента МОК сейчас звучит с разных флангов. И не совсем понятно, как долго немец в такой ситуации сможет держать оборону. Ведь решение об участии россиян и белорусов в Олимпиаде-2024 нельзя откладывать бесконечно.

Олимпиада
Томас Бах
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