Томас Бах обвинил Украину в нарушении Олимпийской хартии. Это очень смело

Оппоненты России теперь заявляют, что МОК «находится на неправильной стороне» и называют олимпийские мирные инициативы «утопией».

Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах дал жесткую отповедь главе НОК Украины Вадиму Гутцайту, который продвигает идею массового бойкота Игр-2024 в случае допуска на них российских и белорусских спортсменов даже в нейтральном статусе. Оба чиновника — и Бах, и Гутцайт — являются олимпийскими чемпионами по фехтованию. Однако это не способствует взаимопониманию между ними. В своем письме украинскому коллеге глава МОК обвинил того в неправомерном давлении на спортивное сообщество и нарушении Олимпийской хартии, пригрозив самыми серьезными последствиями. Это, пожалуй, первый случай за последний год, когда руководство большой международной организации резко критикует Украину в связи с «русским вопросом».

Фото Global Look Press

Подлежит разбирательству и может повлечь санкции

«Участие нейтральных спортсменов с российским или белорусским паспортами в Олимпийских играх в Париже 2024 года даже не обсуждалось, — говорится в письме Баха в НОК Украины, которое цитирует Insidethe Games. — Поэтому ваши негативные комментарии, адресованные коллегам из других комитетов, международных федераций, членам МОК и оргкомитета Игр, воспринимаются очень прискорбно. Эта попытка оказать давление в ходе принятия решений была расценена подавляющим большинством членов олимпийского сообщества как неприемлемая. Каждый НОК обязан соблюдать основополагающие принципы Олимпийской хартии и независимости олимпийского движения. Бойкот противоречит Хартии, которая обязывает всех НОК участвовать в Олимпиадах. Возможный допуск российских и белорусских атлетов на международные соревновании основан на докладе ООН по борьбе с дискриминацией в мировом спорте».

С самого начала было понятно, что любые разговоры о бойкоте Игр в современном мире — это нарушение Олимпийской хартии. В официальных разъяснениях к Статье 44 недвусмысленно говорится: «Отказ от участия в соревнованиях должным образом заявленной делегации, команды или отдельных лиц представляет собой нарушение Олимпийской хартии, подлежит разбирательству и может повлечь за собой применение мер или санкций». Санкции предполагают пропуск для провинившийся страны двух следующих олимпийских циклов. Однако это не помешало представителям НОК Украины, Польши, Финляндии, государств Прибалтики и Скандинавии в последние недели угрожать МОК отказом от поездки в Париж-2024, если там окажутся российские или белорусские спортсмены.

Фото Global Look Press

Преклонение МОК перед Россией

Для Баха отповедь нарушителям Хартии — очень мужественный поступок. Ведь в западных СМИ критика Украины в нынешнее время — это настоящее табу. И выступая подобным образом, глава МОК неизбежно навлекал на себя обвинения в поддержке России. Собственно, так и произошло. Международное движение спортсменов за изменения в спорте Global Athlete уже выступило с разгромным заявлением, в котором обвинило в попрании Хартии самого Баха. Его предложение «объединить весь мир на мирных соревнованиях» названо «утопическим». «Нельзя отрицать роль спорта в геополитике и игнорировать то, как спорт во многих государствах используется в качестве инструмента для пропаганды, — считают в Global Athlete. — МОК находится на неправильной стороне конфликта, и действия его руководства свидетельствуют о том, что Россия по-прежнему имеет власть над олимпийским движением. Спонсоры Игр, оргкомитеты и национальные правительства должны остановить преклонение МОК перед Россией».

Надо понимать, что весь этот обмен любезностями происходит накануне саммита министров спорта 30 западных стран, который собирается сегодня в Великобритании для того, чтобы скоординировать позицию по бойкоту. Собственно, сам факт этого собрания — это вопиющий пример нарушения независимости олимпийского движения. В Хартии МОК прописаны очень строгие санкции за вмешательство государственных структур в деятельность спортивных организаций, а именно это сейчас и происходит. Конечно, министры спорта не могут приказать своим национальным олимпийским комитетам отказаться от поездки в Париж-2024. Но могут сделать очень многое для того, чтобы подтолкнуть их к такому решению. Например, оставить дома всех спортсменов-госслужащих — военных, пожарных, таможенников и даже учителей.

В саммите примут участие в том числе представители Франции, Германии, США и Канады — стран, НОКи которых уже поддержали возвращение россиян в нейтральном статусе. Однако у министров может оказаться иное мнение. Ожидается, что к встрече по видеосвязи присоединится президент Украины Владимир Зеленский. Накануне он уже атаковал МОК, заявив, что комитет «игнорирует усилия союзников по достижению мира». Так что можно представить себе, какое настроение будет на саммите, многие участники которого ранее заявляли, что представители их стран в принципе не должны находиться на одном стадионе с людьми из России и Белоруссии. В общем, пожар вокруг олимпийского движения приобретает масштабы стихийного бедствия. И в ближайшее время мы узнаем, умеет ли Томас Бах держать удар.