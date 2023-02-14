Лишение флага — посягательство на спортивный суверенитет страны? Мнение политолога

Полная деполитизация мирового спорта — утопия, но политики на соревнованиях должно стать меньше.

«СЭ» продолжает цикл публикаций, подготовленных Натальей Голубковой, политологом, кандидатом политических наук, автором исследований по проблемам суверенитета, экспертом по международным отношениям и национальной безопасности.

Экология, секс, культура, религия, спорт... Нет ничего, что западные политтехнологи, стремящиеся удержать лидерство США на мировой арене, не политизировали бы и не использовали бы как инструмент влияния/давления. Спорт в этой системе занимает особую роль, поскольку является элементом так называемой мягкой силы (soft power) государства.

Культура и наука не собирают такое количество зрителей, как соревнования. За движением ученого не следят миллионы людей в прямом эфире с пузырьками валидола, как следят за ногой футболиста во время исполнения пенальти. Соперничать по популярности со спортсменами могут лишь актеры и певцы. Однако их заслуги и минута славы не связываются напрямую с эффективностью политики государства. А вот успех спортсмена в сознании мирового сообщества — итог работы государственной системы, которая финансировала и организовывала его подготовку и участие в соревнованиях. Спортивные триумфы — это всегда праздник для страны, даже если государство имеет минимальное отношение к подготовке атлета или он выступает под нейтральным флагом.

Три последних олимпийских цикла это подтвердили. Систематическое недовольство оппонентов России можно свести к одному тезису: «Какой смысл лишать флага и гимна, если все равно весь мир знает, что это победы России?»

В данном случае речь не идет о спортсменах, которые публично отреклись от своей страны.

Что такое спортивный суверенитет?

Часто журналисты и народные избранники, высказывающиеся против выступления российских спортсменов под нейтральным флагом, бравируют термином «спортивный суверенитет», не понимая его сути. Фактически спортивный суверенитет приравнивается ими к изоляции спорта и замкнутости соревновательной деятельности в границах страны, что в корне неверно.

Нужно понимать, что так называемые отраслевые суверенитеты, а точнее, отраслевые проявления национального суверенитета (электоральный, технологический, образовательный и так далее) имеют свои особенности. Специфика спортивного суверенитета — в том, что он может быть реализован исключительно при сильной внешней, международной составляющей.

Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Если, например, электоральный суверенитет тем сильнее, чем больше он закрыт от внешних сил, то спортивный, напротив, тем слабее, чем меньше возможностей у государства реализовывать права своих спортсменов и спортивных организаций на внешней арене. Поэтому те, кто призывает нашу страну выйти из международных организаций и бойкотировать соревнования с иностранными атлетами, фактически выступают за обнуление спортивного суверенитета России и последующее ослабление суверенитета государственного.

Под спортивным суверенитетом следует понимать не только способность государства реализовывать свое право на спортивную деятельность и демонстрацию своих спортивных достижений на международной арене, но и возможность самостоятельно определять свою политику и приоритеты в спортивной сфере, а также проводить международные соревнования и участвовать в деятельности международных спортивных организаций через своих представителей.

Отказ от выступлений — это подрыв развития огромной отрасли государства

Попытки ограничить российских спортсменов в использовании национальных символов являются посягательством на спортивный суверенитет России. Вместе с тем спортивный суверенитет не связан исключительно с флагом, гербом и гимном, его суть в другом.

Почти год назад в одной из своих экспертных статей для Российского совета по международным делам, посвященной трансформации роли национального суверенитет в новых геополитических условиях, я сформулировала формы посягательства на спортивный суверенитет страны, к ним относятся:

— отстранение спортсменов — представителей отдельных государств от международных соревнований из-за несогласия с политикой их правительств, а также лишение национальных символов (герба, флага, гимна) в качестве санкции за реальные или мнимые нарушения;

— запрет на участие спортсменам из одних государств в соревнованиях на территории других государств под угрозой их отстранения;

— запрет представителям одних государств занимать руководящие посты в международных спортивных организациях и проводить на своей территории международные соревнования.

Фото Global Look Press

Спортивный суверенитет тем сильнее, чем отчетливее присутствие государства на международной спортивной арене. То есть выступления спортсменов страны под государственным флагом на максимально возможном количестве соревнований — это сильный спортивный суверенитет. Выступление атлетов под нейтральным флагом — это ослабленный спортивный суверенитет. А отсутствие спортсменов на международных турнирах даже под нейтральным флагом — это нулевой спортивный суверенитет.

Также важно, что никакой отраслевой суверенитет не является самоцелью государства. Это лишь возможность обеспечить национальный суверенитет в целом через укрепление его отраслевых проявлений. Отказ от международных соревнований — это осознанный подрыв развития отдельной отрасли государства, который неминуемо повлечет за собой негативные последствия для страны в целом (рост безработицы, повышение уровня протестных настроений и так далее) и повлияет на ослабление национального суверенитета. А потому требования к министерству спорта по поддержке этого абсурда, обнулению спортивного суверенитета и ослаблению суверенитета национального похоже либо на политическую некомпетентность, либо на осознанную диверсию.

Можно ли предотвратить политизацию спорта?

Международные соревнования — это площадки для встреч лидеров государств, непубличное взаимодействие которых по своей эффективности зачастую не уступает официальным саммитам. Не случайно руководство нашей страны всегда или почти всегда посещает Олимпийские игры. Например, в начале 2022 года Владимир Путин по приглашению Си Цзиньпина посетил открытие зимних Олимпийских игр в Пекине.

Существуют специалисты, которые во время топовых международных матчей смотрят не на футбольное поле, а исключительно на ВИП-трибуны, и анализируют вербальное и невербальное взаимодействие политиков.

Проведение международных соревнований, особенно Олимпийских игр и чемпионатов мира по футболу, повышает рейтинг государств во всех существующих системах оценки. В них же учитывается неофициальный медальный зачет по итогам Олимпийских игр, наиболее яркие спортивные победы. Олимпийское движение из-за огромной популярности и колоссальных рейтингов политизировано больше, чем любые иные международные турниры. Сравниться могут только чемпионаты мира по футболу. Масштабные соревнования — слишком удобная площадка для политических демонстраций. И наивно предполагать, что никто не будет стремиться их использовать.

Тем не менее в вопросах деполитизации спорта многое зависит от международных спортивных организаций. Не так давно под давлением западных стран МОК внес изменение в ключевое Правило 50 Олимпийской хартии, ранее запрещавшее любые формы политических демонстраций во время Игр. Теперь они разрешены, но не в момент награждения и не в момент самого соревнования. Правом на демонстрации уже воспользовались в Токио-2020 сторонницы движения BLМ. Нововведения МОК располагают к тому, чтобы политических жестов на Олимпийских играх становилось больше, и только возвращение к прежней формулировке Правила 50 может исключить посторонние акции со стороны спортсменов во время Игр.

Дмитрий Коротаев, Фото Известия

Однако у болельщиков по-прежнему останется возможность демонстрировать свою позицию тем или иным образом. Накануне прошедшего чемпионата мира по футболу в Катаре и в период его проведения как специалисту по Ближнему Востоку мне приходилось консультировать огромное количество журналистов на тему того, почему при допуске на стадионы у болельщиков проверяли флаги Ирана и не разрешали проносить флаги периода правления династии Пехлеви, почему с флагов иранских болельщиков в ряде случаев было вырезано слово «Аллах», почему команде из Исламской республики уделяют такое внимание журналисты из США, какие жесты могут показывать болельщики во время игры иранской футбольной команды и что означает имитация срезания волос с головы.

Все это так или иначе было связано с проходившими на тот момент в Иране протестами, которые имели отражение в реакции болельщиков и спортивных журналистов из западных стран. Регулировать поведение зрителей намного сложнее, чем действия спортсменов, а трибуны — это перспективная площадка для демонстраций, поэтому полностью исключить политическую компоненту из соревнований невозможно.

Полная деполитизация мирового спорта — это утопия, однако стоит стремиться к тому, чтобы политических жестов и демонстраций во время международных соревнований было как можно меньше. В случае появления альтернативных международных спортивных организаций стоит предпринимать усилия по внедрению принципа аполитичности в качестве одного из фундаментальных.

Но поскольку в настоящее время у олимпийского движения нет альтернативы, а МОК осознанно идет по пути политизации (встречи Томаса Баха с президентом Украины и обсуждение вопроса участия российских и белорусских спортсменов это подтверждают), то России стоит развивать осознанную политтехнологическую работу министерства спорта и Олимпийского комитета России, отвечающих за развитие международной спортивной деятельности.

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