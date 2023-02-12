Фуркад выступил за возвращение наших спортсменов и разозлил западных биатлонистов. Раньше он был против России

Француза за его позицию раскритиковали бывшие коллеги и соперники.

Мужской спринт на чемпионате мира в Оберхофе закончился для сборной Норвегии идеально. Скандинавы заняли пять мест в топ-6, а Йоханнес Бе одержал свою 14-ю победу на главных стартах. Таким образом, по числу золотых медалей на чемпионатах мира он обошел Мартена Фуркада, который приехал в Оберхоф и следил за гонкой в зоне для спортсменов. После спринта француз подошел к журналистам и сказал явно не то, что призеры гонки хотели услышать.

Что сказал Мартен?

Вопросы о возможном возвращении российских и белорусских спортсменов Фуркаду задавало главное норвежское СМИ NRK. Мартен в своих ответах принял позицию МОК.

«Как представитель спортсменов (в МОК. - Прим. «СЭ») и спортсмен я считаю, что мы должны рассмотреть возможность возвращения российских и белорусских спортсменов на соревнования. Это главное послание. Я был избран в МОК, чтобы защищать спортсменов. Чувствую, что этого не делаю. Россияне и белорусы — тоже спортсмены. По этой причине их следует защищать.

На протяжении всей своей карьеры я боролся с Россией по вопросам допинга. Был не единственным, но одним из немногих, кто занял публичную позицию против СБР и российских властей по допинговой проблеме. Иногда у меня из-за этого возникал страх, потому что никогда не знаешь, что произойдет. Но я не собираюсь никому давать возможность обвинять меня в пророссийской позиции.

Мы можем объединять представителей разных религий, стран и мировоззрений. На этой мирной спортивной арене мы можем показать миру, что можем любить друг друга и бороться друг с другом, руководствуясь ценностями спорта. Я отстаивал это с первого дня. Я бы предал себя и то, за что выступаю, если бы не отстаивал эти ценности.

Мне будет стыдно за свою страну, если она решит отстранить россиян и белорусов от участия в соревнованиях. Мы невероятно гордимся тем, что показываем миру, насколько прекрасна Франция. И я не могу понять, как мы можем принимать в гости мир без россиян и белорусов. По-моему, это не то, что мы должны отстаивать.

Если это не будет актуально для Парижа-2024, это будет актуально для Кортины-2026 или Брисбена-2032. Для этой темы нет крайнего срока. Вопрос не в том, когда они будут соревноваться, а в том, будут ли вообще. Считаю, что их следует допустить», — сказал Фуркад NRK.

Конечно же, его слова понравились далеко не всем участникам чемпионата мира. Почти весь мировой биатлон был двумя руками за Мартена, когда он избирался в МОК. Но сейчас многие спортсмены задумались, а правильно ли они поступили. Свое несогласие с позицией француза публично высказали в том числе норвежец Йоханнес Бе и швед Себастьян Самуэльссон.

«Если вы нарушаете правила, должны быть последствия. Российские спортсмены не должны допускаться к участию. Наивно думать, что все это не связано между собой», — говорил Самуэльссон.

Мартен Фуркад. Фото Global Look Press

Фуркад — не свинья?

В своих ответах Мартен упомянул, что на протяжении всей свой карьеры боролся с Россией по вопросам допинга и высказывался против СБР. Но нет, далеко не всей карьеры. До допингового скандала он всегда хорошо отзывался о нашей стране, тем более именно в Сочи француз выиграл свои первые золотые олимпийские медали.

Триггером для него стало возвращение на Кубок мира после трехлетней дисквалификации Александра Логинова. Фуркад не мог принять его участие в гонках, считая, что тот должен объясниться перед биатлонной семьей. Мартен на тот момент имел самый громкий голос в биатлонном Кубке мира, поэтому отношение к россиянину стало напоминать что-то вроде травли, к которой подключились и другие.

Пик конфликта произошел на чемпионате мира в Хохфильцене в 2017 году, который был для Логинова первым после дисквалификации. Уже в стартовой гонке — смешанной эстафете — зрители увидели главный хайлайт чемпионата. Александр передавал эстафету Антону Шипулину практически одновременно с французами. Уходящий в гонку Мартен сделал движение в сторону катящегося по краю трассы Логинова и уронил россиянина на снег.

Фуркад не признался, что сделал это специально. Но наша команда терпеть такие выходки не стала. Французы в той гонке взяли серебро, а россияне — бронзу, поэтому последними выходили на пьедестал. На церемонии награждения Шипулин и Логинов устроили свой перформанс, демонстративно не пожав руку Мартену. Фуркад оскорбился и ушел с подиума. Это вызвало бурную реакцию комментатора Дмитрия Губерниева, который в эфире сказал: «Фуркад, ты свинья». Такую фразу еще долго получал француз от российских болельщиков в своих соцсетях.

Но после инцидента конфликт стал утихать. Француз помирился с Шипулиным и нашел общий язык с Губерниевым. Пусть до конца Логинова он так и не простил, продолжая гнуть свою линию. Однако к другим российским спортсменам претензий не имел. Когда в 2019 году он организовал летний фестиваль своего имени, то позвал на него среди прочих Дмитрия Малышко и Екатерину Юрлову-Перхт. Через два года (в 2020-м фестиваль не проводился из-за пандемии) в Анси уже выступил Карим Халили.

Что касается Логинова, то, кажется, и с ним Мартен сумел построить диалог. Впервые они нормально пообщались после заключительной гонки в карьере Фуркада. В Контиолахти француз выиграл пасьют и ждал всех соперников на финише с объятиями. Тогда Александр подошел к Мартену и выразил уважение за его карьеру. Пятикратный олимпийский чемпион оценил такой жест.

Мартен Фуркад. Фото Global Look Press

Брат за брата

На чемпионате мира в Оберхофе Фуркад, по сути, впервые с февраля 2022 года публично высказался в поддержку российских и белорусских биатлонистов. Хотя ему уже доставалось за молчание.

Всему виной были слова и поступки его брата Симона. В конце февраля прошлого года тот находился на юниорском чемпионате мира, где увидел, как со стадиона убирают российские флаги. Фуркад-старший решил поддержать нашу сборную. Для этого он разорвал французский флаг, составил из него российский и приклеил на нашу вакс-кабину. После Симон несколько раз выступал против отстранения биатлонистов от международных соревнований.

Действия француза сильно разозлили украинского биатлониста Дмитрия Пидручного. Он написал в своих соцсетях обращение, причем к обоим братьям. Среди прочего Пидручный написал: «Мартен и Симон (отметил оба аккаунта), идите *** (к черту)».

В комментарии пришел Мартен, не поняв, при чем тут он. Фуркад-младший заявил, что никаких интервью не давал и действий против Украины не совершал. Однако Пидручного доводы пятикратного олимпийского чемпиона не убедили. Он обвинил Мартена в отсутствии поддержки Украины и осуждения России.

Сейчас они оба находятся в Оберхофе. Фуркад теперь не молчит. На слова Мартена о возможном возвращении россиян и белорусов Пидручный ответил более сдержанно, чем прошлой весной в своих соцсетях. После спринта, где украинский биатлонист занял пятое место, в интервью NRK он сказал, что возвращение наших спортсменов будет большой ошибкой.