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Париж-2024

Сегодня, 14:10

Эммануэль, у нас проблемы. Организации Олимпиады в Париже грозит катастрофа

Владимир Иванов
Обозреватель
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Олимпиада-2024 пройдет во Франции.
Фото Getty Images
Эйфелева башня во время церемонии, посвященной выбору Парижа в качестве столицы Игр-2024.
Фото Global Look Press
Томас Бах с флагом Олимпиады.
Фото Getty Images
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Во всем винят инфляцию и пандемию.

Проект Олимпийских игр-2024 был феноменален. Париж и без того — самый посещаемый город мира. А какой карнавал там будет во время главного спортивного события — от одной мысли мурашки бегут по коже. Тут еще и «плюшки» от организаторов. Во-первых, они хотели в рамках забега на 42,195 м провести и знаменитый Парижский марафон. Сначала стартуют профи, сразу за ними — обычные любители. Представляете, какая вовлеченность? Во-вторых, церемония открытия. Вместо надоевших плясок на стадионе французы хотели пустить делегации на корабликах прямо по Сене. А примерно 100 тысяч зрителей бесплатно наблюдали бы за происходящим на набережной. Звучит дико круто!

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Финал Лиги чемпионов вскрыл ряд проблем

Сейчас, когда до Олимпийских игр осталось всего два года, картина выглядит совсем не такой бравурной. Вместо красивых планов всплыла суровая реальность. Тема про марафоны затихла. Вместо нее обсуждают десятки других проблем.

Так, организаторы в целях экономии решили перенести гандбольный олимпийский турнир в Лилль. Там уже есть готовые арены — чего ради тратиться на их постройку в Париже? Но глава МОК Томас Бах недоволен. Между городами порядка 225 км. Жить все спортсмены будут в одной Олимпийской деревне. И дорога будет выматывать как атлетов, так и болельщиков. Причем если изначально речь шла только о групповом этапе, то теперь французы говорят, что ничего страшного не случится, если там отыграют весь турнир. Подумаешь, по пять-шесть часов на дорогу в день...

Томас Бах с флагом Олимпиады. Фото Getty Images
Томас Бах с флагом Олимпиады.
Фото Getty Images

Другой повод для беспокойства — организация. Недавний финал футбольной Лиги чемпионов стал абсолютно провальным. Полный сумбур с проходом на стадион, беспрецедентная задержка матча, тысячи прорвавшихся на трибуны англичан-безбилетников и столько же тех, кто не смог попасть на стадион, потратив на билеты сотни, а то и тысячи евро. А ведь Олимпийские игры по своим масштабам куда более глобальное и сложное мероприятие. Французам срочно нужно что-то придумывать. Потому что ЛЧ не исключение — и на Евро-2016 был большой бардак. И во что может превратиться открытие со 100 тысячами гостей в центре города, представить страшно.

Эйфелева башня во время церемонии, посвященной выбору Парижа в качестве столицы Игр-2024. Фото Global Look Press
Эйфелева башня во время церемонии, посвященной выбору Парижа в качестве столицы Игр-2024. Фото Global Look Press
Фото Global Look Press

Провал с метро

Третий тревожный звонок — деньги. Из-за пандемии и инфляции с бюджетом Игр большие проблемы. Их катастрофически не хватает. Настолько, что уже сейчас организаторы прямо говорят: две линии метро, которые должны связать олимпийские объекты с центром города, достроить просто не успеют. Как туда будет добираться народ — непонятно. Наверное, как и на гандбол в Лилль. Их проблемы.

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Наконец, AFP — французское, между прочим, информационное агентство — сообщает, что МОК сильно беспокоится по поводу антидопинга. Французы слишком поздно начали разрабатывать антидопинговую логистику, и теперь в этой области тоже большие проблемы. Удастся ли их устранить, пока непонятно.

Хочется верить, что после трех тяжелейших азиатских Олимпиад в Европе всех ждет полномасштабный спортивный праздник. Но сейчас, за два года до начала Игр в Париже, уверенности в этом никакой.

Олимпиада
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