«Игры, открытые для всех». Лозунг парижской Олимпиады вызвал недоумение в России

В нашей стране, отстраненной от международных соревнований в большинстве видов спорта, девиз, предложенный оргкомитетом Парижа-2024, воспринимается как издевательство.

Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже объявил, что соревнования, стартующие ровно через два года, пройдут под девизом «Широко открытые Игры» или «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open, Ouvrons Grand Les Jeux). «Широко открытые Игры — это приглашение всему миру присоединиться к нам и испытать новые эмоции. Наши Игры создадут новые впечатления и острые ощущения. Новые дисциплины, соревнования на открытом воздухе в самом сердце Парижа, уникальная церемония открытия на Сене, марафон для всех, чтобы каждый мог поучаствовать в этом знаковом олимпийском событии. Это — сила, возможность открыть наши сердца и умы, перестать видеть препятствия в различиях. Между олимпийцами и паралимпийцами, Олимпийскими и Паралимпийскими играми, мужчинами и женщинами: наши Игры ознаменуют равенство во всем», — пояснил идею лозунга глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге.

На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) также поясняется, что слоган подчеркивает стремление оргкомитета открыть Игры для нового, более захватывающего опыта с помощью различных событий и инициатив. Напомним, что прошлым летом примерно в том же духе был корректирован девиз всего олимпийского движения. К привычному триумвирату слов «Быстрее, выше, сильнее» было добавлено еще одно — «Вместе». Лозунг Олимпиады в Токио также был очень похожим — «Объединенные одним чувством».

Начинают по полной программе дурковать

Вряд ли кто-то обратил бы на изобретение пиар-службы Парижа-2024 хоть какое-то внимание. Ведь лозунг Олимпиады — это малозначащий символ, о котором практически никто не помнит. Наши болельщики, например, наверняка сейчас держат в голове только «Зимние. Жаркие. Твои». И то только потому, что это был девиз домашних Игр в Сочи-2014, породивший множество мемов. Однако идея французов об «открытости для всех» на фоне неясной ситуации с допуском российских спортсменов выглядит настоящим издевательством. Получается, что двери Игр широко распахнуты, но не для представителей России и Белоруссии. Впечатления от этого, безусловно, будут новыми и острыми, но вряд ли приятными.

— Уже говорено-переговорено, что нас на Олимпиаду не пустят. Этот слоган уже как издевательство идет и легкое помешательство. Уже всех. Шутки закончились. Начинают по полной программе дурковать. Но раз пугают, значит, нужно отвечать. По-другому сказать не могу, — приводит РИА «Новости» слова бывшего главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова.

— Странный лозунг, не понимаю, о какой открытости они говорят, — сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Парижу сейчас нужно решить финансовые вопросы, поскольку есть проблемы с подготовкой к Играм. В стране очереди в магазинах, топливо дорожает, о какой Олимпиаде сейчас говорить? Это будут самые сложные Олимпийские игры.

Презентация Игр в Париже. Фото Getty Images

Мы продолжаем планомерную подготовку

Напомним, что ранее президент МОК Томас Бах не смог внятно ответить на вопрос, когда именно российские спортсмены вернутся на международную арену. А президент Европейского олимпийского комитета грек Спирос Капралос даже высказал сожаление по поводу отсутствия юных россиян на Европейском юношеском олимпийском фестивале в словацкой Банска-Быстрице. «Нам жаль, что молодые спортсмены, которые, возможно, не имеют никакого отношения происходящему, не могут выступать на наших соревнованиях. Мы надеемся, что однажды все проблемы будут преодолены и мы сможем вернуть их. Но пока мы чувствовали, что не приглашать россиян на фестиваль — это правильно. Мы приняли это решение ради того, чтобы защитить целостность Игр и безопасность спортсменов».

— Несмотря на все обстоятельства, Олимпийский комитет России является полноправным участником олимпийского движения, — написал у себя в Telegram-канале глава ОКР Станислав Поздняков. — Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм, а также ведем работу по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших спортсменов в Олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр".

Главным опасением в данный момент является отсутствие наших сборных на квалификационных соревнованиях, предваряющих Олимпиаду в Париже. Если в некоторых видах спорта возможность попасть на Игры-2024 будет сохраняться буквально за месяц до стартов, то исключение из некоторых турниров, особенно в командных игровых видах спорта, создает проблемы уже сейчас. Член МОК Крейг Риди ранее заявил, что никто не станет пересматривать результаты отбора на Олимпиаду даже в случае принятия решения о формальном допуске россиян.