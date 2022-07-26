«Игры, открытые для всех». Лозунг парижской Олимпиады вызвал недоумение в России
Оргкомитет летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Париже объявил, что соревнования, стартующие ровно через два года, пройдут под девизом «Широко открытые Игры» или «Игры, открытые для всех» (Games Wide Open, Ouvrons Grand Les Jeux). «Широко открытые Игры — это приглашение всему миру присоединиться к нам и испытать новые эмоции. Наши Игры создадут новые впечатления и острые ощущения. Новые дисциплины, соревнования на открытом воздухе в самом сердце Парижа, уникальная церемония открытия на Сене, марафон для всех, чтобы каждый мог поучаствовать в этом знаковом олимпийском событии. Это — сила, возможность открыть наши сердца и умы, перестать видеть препятствия в различиях. Между олимпийцами и паралимпийцами, Олимпийскими и Паралимпийскими играми, мужчинами и женщинами: наши Игры ознаменуют равенство во всем», — пояснил идею лозунга глава оргкомитета Игр-2024 Тони Эстанге.
На сайте Международного олимпийского комитета (МОК) также поясняется, что слоган подчеркивает стремление оргкомитета открыть Игры для нового, более захватывающего опыта с помощью различных событий и инициатив. Напомним, что прошлым летом примерно в том же духе был корректирован девиз всего олимпийского движения. К привычному триумвирату слов «Быстрее, выше, сильнее» было добавлено еще одно — «Вместе». Лозунг Олимпиады в Токио также был очень похожим — «Объединенные одним чувством».
Начинают по полной программе дурковать
Вряд ли кто-то обратил бы на изобретение пиар-службы Парижа-2024 хоть какое-то внимание. Ведь лозунг Олимпиады — это малозначащий символ, о котором практически никто не помнит. Наши болельщики, например, наверняка сейчас держат в голове только «Зимние. Жаркие. Твои». И то только потому, что это был девиз домашних Игр в Сочи-2014, породивший множество мемов. Однако идея французов об «открытости для всех» на фоне неясной ситуации с допуском российских спортсменов выглядит настоящим издевательством. Получается, что двери Игр широко распахнуты, но не для представителей России и Белоруссии. Впечатления от этого, безусловно, будут новыми и острыми, но вряд ли приятными.
— Уже говорено-переговорено, что нас на Олимпиаду не пустят. Этот слоган уже как издевательство идет и легкое помешательство. Уже всех. Шутки закончились. Начинают по полной программе дурковать. Но раз пугают, значит, нужно отвечать. По-другому сказать не могу, — приводит РИА «Новости» слова бывшего главного тренера женской сборной России по гандболу Евгения Трефилова.
— Странный лозунг, не понимаю, о какой открытости они говорят, — сказал ТАСС председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев. — Парижу сейчас нужно решить финансовые вопросы, поскольку есть проблемы с подготовкой к Играм. В стране очереди в магазинах, топливо дорожает, о какой Олимпиаде сейчас говорить? Это будут самые сложные Олимпийские игры.
Мы продолжаем планомерную подготовку
Напомним, что ранее президент МОК Томас Бах не смог внятно ответить на вопрос, когда именно российские спортсмены вернутся на международную арену. А президент Европейского олимпийского комитета грек Спирос Капралос даже высказал сожаление по поводу отсутствия юных россиян на Европейском юношеском олимпийском фестивале в словацкой Банска-Быстрице. «Нам жаль, что молодые спортсмены, которые, возможно, не имеют никакого отношения происходящему, не могут выступать на наших соревнованиях. Мы надеемся, что однажды все проблемы будут преодолены и мы сможем вернуть их. Но пока мы чувствовали, что не приглашать россиян на фестиваль — это правильно. Мы приняли это решение ради того, чтобы защитить целостность Игр и безопасность спортсменов».
— Несмотря на все обстоятельства, Олимпийский комитет России является полноправным участником олимпийского движения, — написал у себя в Telegram-канале глава ОКР Станислав Поздняков. — Мы продолжаем планомерную подготовку к Играм, а также ведем работу по обеспечению возможности квалификации и равноправного нахождения наших спортсменов в Олимпийской деревне и на объектах, их участия в мероприятиях во время Игр".
Главным опасением в данный момент является отсутствие наших сборных на квалификационных соревнованиях, предваряющих Олимпиаду в Париже. Если в некоторых видах спорта возможность попасть на Игры-2024 будет сохраняться буквально за месяц до стартов, то исключение из некоторых турниров, особенно в командных игровых видах спорта, создает проблемы уже сейчас. Член МОК Крейг Риди ранее заявил, что никто не станет пересматривать результаты отбора на Олимпиаду даже в случае принятия решения о формальном допуске россиян.