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Британцы пишут, что Россия пропустит Олимпиаду-2024. Это правда?

Олег Шамонаев
Шеф отдела информации
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Российские спортсмены могут пропустить старт квалификационных турниров на Олимпиаду-2024?
Фото AFP
Наши спортсмены могут пропустить начало квалификационных турниров, что грозит проблемами в будущем.

Британское издание The Guardian опубликовало статью на тему, которая сейчас сильно беспокоит наше спортивное сообщество. Дело в том, что из-за нынешних политических санкций мы рискуем пропустить старт квалификационных турниров на Олимпиаду-2024. В этом случае даже после возвращения на международную арену представители России могут оказаться за бортом Игр в Париже. Член МОК Крейг Риди заявил в The Guardian, что ради россиян правила никто менять не будет. «Мы не сможем сказать тем, кто пройдет квалификацию: «Извините, мы изменили правила»», — заявил ветеран олимпийского движения. Действительно ли все так плохо и ОИ-2024 начинает уплывать от нас по формальным причинам?

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Мнимая опасность

Здесь надо объяснить, кто такой Крейг Риди и уполномочен ли он на громкие заявления. Сейчас этому британскому функционеру 81 год, и последние пару лет он практически отошел от дел. В прошлом он являлся главой Всемирного антидопингового агентства — именно при нем обнародовали знаменитый доклад Макларена и сделаны прочие нехорошие для нашего спорта шаги. Также Риди раньше был вице-президентом МОК и, безусловно, у него остались обширные связи в этой организации. Однако в данный момент никаких ключевых постов этот человек не занимает, и все рассуждения о недопуске России до Игр-2024 — это его личное мнение. Официальные лица МОК по данному вопросу не высказывались. Но Риди, безусловно, выражает мнение определенных кругов. И послушать его может быть полезно для общего развития.

— Начинается квалификационный период Олимпиады-2024, установленный международными федерациями и МОК. Возникает реальная проблема для федераций, которые действуют по четкой инструкции: не приглашать россиян и белорусов для участия в своих мероприятиях, — приводит The Guardian слова Риди. — Поэтому маловероятно, что кто-то из них сможет пройти квалификацию, кроме как в трех видах спорта (велоспорте, теннисе и дзюдо), которые допустили выступление этих спортсменов в нейтральном статусе. Смогут ли они квалифицироваться даже в этих трех дисциплинах? Я не уверен.

Напомним, что исполком Международного олимпийского комитета официально не рекомендует допускать спортсменов из России и Белоруссии до соревнований за границами этих стран. Глава МОК Томас Бах уверяет, что данное решение — не политическое, а продиктовано заботой о безопасности атлетов. Хотя опыт в том же велоспорте, теннисе и дзюдо, а также в неофициальных турнирах по другим видам спорта показывает, что все эти угрозы являются мнимыми. Но олимпийские чиновники все равно отказываются отменять свою скандальную рекомендацию. А это дает основания международным федерациям даже на фоне проигранных судов и критики со стороны Всемирной ассоциации олимпийцев продлевать отстранение россиян и белорусов. И это в свете грядущей квалификации на ОИ-2024 действительно становится проблемой.

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Коварные рейтинги

Каков же масштаб бедствия и может ли вся сборная России оказаться за бортом Олимпиады в Париже даже в случае снятия санкций? Навряд ли здесь корректно говорить сразу о всех видах спорта. В каждой федерации — свои правила отбора на Олимпиады, и в некоторых видах спорта они основаны на результатах, которые можно показать буквально за пару месяцев до Игр. Например, в легкой атлетике окончательные списки олимпийцев вообще формируются за пару недель до старта, а некоторые незаполненные квоты вообще перераспределяются в последний момент. Кроме того, у многих федераций есть wild card — обычно их отдают «экзотическим странам», но теоретически часть из них может уйти и россиянам, если того будет требовать ситуация. В общем, в индивидуальных видах спорта пространства для маневра с олимпийскими лицензиями достаточно много, и бить в набат сейчас пока рано.

Гораздо хуже все с командными видами. Места на Олимпиаде здесь обычно распределяются по многоступенчатой схеме, в основе которой лежат континентальные чемпионаты. А некоторые из них уже фактически начались. Например, путевки на ОИ-2024 будут разыгрываться на женском чемпионате Европы по гандболу, который пройдет с 4 по 20 ноября. В списках участников этих соревнований нас нет. Вписаться в квалификации постфактум, наверное, можно, но это потребует серьезных усилий. Кроме того, во многих федерациях сборные получают дополнительный шанс на олимпийскую путевку на основе рейтинга, а наши команды из-за нынешнего простоя рискуют потерять рейтинговые очки, которые не успеют компенсировать до парижских Игр. Последнее, кстати, может коснуться и некоторых индивидуальных видов, где также ведутся рейтинги — как личные, так и командные.

Также дополнительную сложность могут создать планы перехода некоторых наших национальных федераций в Азию. Это вообще может привести к пропуску нынешнего олимпийского цикла, поскольку бюрократические моменты займут массу времени, и в этот период ни о каком олимпийском отборе речи не будет. Важным нюансом также может стать завершение срока антидопинговых санкций против России, которое ранее было намечено на декабрь 2022 года. Формально у МОК и ВАДА сейчас нет оснований для того, чтобы отказаться возвращать нашим сборным флаг после отбытия наказания. Но как это будет выглядеть в нынешней геополитической обстановке — не скажет сейчас никто. Завершение антидопинговых санкций формально даст нам еще один аргумент в споре с МОК о полноценном возвращении наших спортсменов на международную арену. И, дай бог, чтобы к этому аргументу прислушались и весь санкционный кошмар в спорте наконец-то подошел к концу.

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