Журова считает, что МОК и правительство Франции будут шантажировать в случае допуска россиян на Олимпиаду

Депутат Государственной думы РФ Светлана Журова в комментарии для «СЭ» отреагировала на слова мэра Парижа Анн Идальго, которая заявила, что предпочитает отсутствие россиян на Олимпиаде-2024.

«Или МОК придумает совсем невыносимые преграды для наших спортсменов: отказаться от страны, осудить СВО. Или просто Макрон с мэром Парижа запретят нашим спортсменам въезжать. Если допустят наших спортсменов, то все остальные будут бойкотировать. Из-за одного или двух спортсменов из Белоруссии или России весь мир будет пытаться шантажировать за месяц до Олимпиады МОК и правительство Франции. Шантажировать будут долго, а потом Макрон сломается и скажет: «Весь мир меня просит, поэтому я их не допускаю». Мне кажется, что будет такой сценарий, к сожалению. Потом будут интервью со спортсменами, которые скажут, что они не хотят соревноваться с русскими и так далее. Все будет постепенно раздуваться, если нас, конечно, допустят. Если нет, то все успокоятся и поедут на Олимпиаду», — сказала Журова корреспонденту «СЭ» Сергею Жукову.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев. При этом в командных видах спорта эти страны не будут представлены.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.