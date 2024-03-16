В Госдуме назвали глупыми слова мэра Парижа о запрете российским спортсменам участвовать в Олимпиаде

Депутат Госдумы РФ Дмитрий Свищев в разговоре с «СЭ» отреагировал на заявление мэра Парижа Анн Идальго.

Ранее 64-летний политик выразила надежду, что на следующей неделе исполком Международного олимпийского комитета (МОК) запретит спортсменам с российским паспортом участвовать в Играх-2024 даже в нейтральном статусе.

«Как можно расценивать это глупое высказывание мэра Парижа? Ее можно понять, она боится провокации, так как в городе есть проблемы с безопасностью. Хотя раньше Идальго и президент Франции Макрон заявляли, что ждут всех спортсменов из разных стран. Мэр Парижа Идальго не должна обсуждать данную тему, она должна с распростертыми объятиями встречать спортсмена из любой страны. Город, проводящий Олимпиаду, должен встречать совершенно всех спортсменов», — сказал Свищев «СЭ».

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда жестких критериев. При этом в командных видах спорта эти страны не будут представлены.

Олимпийские игры 2024 года пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.