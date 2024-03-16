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16 марта, 10:58

Багаутинов: «Считаю, что российским спортсменам глупо не ехать на Олимпиаду»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Российский боец смешанных единоборств и основатель лиги Wolnik Али Багаутинов поделился мыслями о решении некоторых спортивных федераций России бойкотировать Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Я считаю, что глупо не ехать на Олимпиаду. Спортсмены отдают этому всю жизнь. У представителей олимпийских видов спорта единственная цель — стать олимпийским чемпионом. Когда тебя в этой цели ограничивает политика... Спортсмен должен сделать все, что в его силах, чтобы поехать на Олимпиаду и стать чемпионом. Золото игр у него никто не отберет», — приводит слова Багаутинова MMA.Metaratings.ru.

В конце 2023 года МОК объявил о допуске на Игры-2024 атлетов из России и Белоруссии в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении опеределенных критериев.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа. Эстафета олимпийского огня начнется в апреле и пройдет через все регионы Франции.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Олимпиада
Али Багаутинов
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