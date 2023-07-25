Венгрия призвала допустить спортсменов из России и Белоруссии на Олимпиаду в Париже

Глава МИД Венгрии Петер Сийярто заявил, что МОК должен обеспечить допуск спортсменов из всех стран, в том числе России и Белоруссии, на Олимпиаду в Париже и не подходить к решению вопроса с политической точки зрения.

«Будет ли это полноценная Олимпиада или пораженная бойкотом? МОК работает над тем, чтобы спортсмены из всех стран могли принять участие в Играх, в том числе из России и Белоруссии. Мы поддерживаем эти усилия, потому что спортсмены не могут быть пострадавшими от геополитических решений», — приводит слова заявления Сийярто «РИА Новости».

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным федерациям отстранить российских и белорусских спортсменов от соревнований. Этим рекомендациям последовали многие международные спортивные федерации.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать спортсменов из России и Белоруссии к международным соревнованиям в нейтральном статусе, но только тех, кто не связан с вооруженными силами и органами национальной безопасности.

Кроме того, российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Олимпийские игры 2024 года пройдут с 26 июля по 11 августа в Париже.