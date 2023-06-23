Олимпиада
Новости Пекин-2022 Токио-2020 Пхенчхан-2018 Рио-2016
Сочи-2014
Лондон-2012
Ванкувер-2010
Игры
Главная
Олимпиада
Париж-2024

Сегодня, 15:15

Валуев — о возможном бойкоте Олимпиады: «Не можем поступить эмоционально и просто сказать: мы не поедем»

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Депутат Госдумы Николай Валуев прокомментировал «СЭ» рекомендации МОК в отношении допуска россиян к международным турнирам.

— Вы сказали, что мы должны быть подкованы не только юридически, но и ментально. Можно поподробнее раскрыть ваши слова?

— По-моему, тут раскрывать нечего. Юридически мы не можем поступить эмоционально и просто сказать: мы не поедем. Так мы поступить не можем. Мы будем до конца пытаться соответствовать критериям, с которыми мы можем быть не согласны. Мы можем пойти в суд. Пока будет идти суд, уже пройдут Олимпийские игры. Наши спортсмены туда не поедут, но это не будет являться бойкотом.

28 марта, МОК рекомендовал международным федерациям допускать до стартов российских спортсменов, не поддерживавших СВО, в нейтральном статусе. Также организация призвала не допускать до турниров атлетов, связанных с вооруженными силами и органами безопасности.

(Сергей Жуков)

Олимпиада
Николай Валуев
МОК
5
4
Читайте также
Хэмилтон и Шакира: любовь или обман наивной публики?
МОК лишил признания Международную ассоциацию бокса, которую возглавляет россиянин Кремлев
Авиация ВС РФ нанесла удар по батальону ВСУ в районе Колодезного
Антонов назвал абсурдными спекуляции США о применении РФ ядерного оружия
Bloomberg узнало о требовании Турции выслать подозреваемых в терроризме курдов
Как меняются границы стран: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Валиева станцевала на чествовании российских спортсменов
Фанаты встречают Трусову и Щербакову: Москва после Олимпиады
Триумф Валиевой и почему не поставили Трусову или Щербакову
Сихарулидзе: итоги первого дня командника на Олимпиаде
Россия — в двух очках от США / Итоги первого дня командника
Загитова и Медведева в Пекине, Ягудин и Авербух в бане
Олимпиада в Пекине: фанат Медведевой и арена для фигурного катания
В маске тим Тутберидзе по Пекину: путь на Олимпиаду
Выиграет ли Большунов золото в Пекине и когда вернется Латыпов: зимний live
Катастрофа с Олимпиадой / Россия на Кубке Первого канала / анонс МЧМ
Прорыв Резцовой / провал Гараничева / неудачи Большунова / Зимний live с Марьянчик и Ивановым
Ковальчук — менеджер сборной / тренерский штаб Жамнова / Live Зислиса, Шевченко и Вайсфельда
Геннадий Курдин: «Не взял бы на Олимпиаду ни Овечкина, ни Малкина»
Климент Колесников: Разборки с американцами в Токио / Найдем хейтеров, как Кадыров / Когда свадьба?
Алла Шишкина: непобедимая РусАллочка в гостях у «СЭ»
Анжелика Сидорова: Ненависть к спорту / Олимпийские серебро / Будущее нашей легкой атлетики
Никита Нагорный: Золото Олимпиады / YouTube / Сестры Аверины
Трефилов и команда: Толерантность и трансгендеры / С Чайковским мы, как африканцы / Страх перед Винер
Ильгар Мамедов: Победы вопреки / Финал Позднякова — Великая / Возвращение Егорян / Призовые
Прямо из Токио | День 15: Обидное серебро Авериной / Золото Ласицкене / Поражение волейболистов
Прямо из Токио | День 14: Гандболистки — в финале! / В борьбе — золото! / Сколько еще возьмут наши?
Прямо из Токио | День 13: Сразу два золота! / Подвиг российских волейболистов / Ласицкене буксует
Прямо из Токио | День 12: Ромашина — шестикратная олимпийская чемпионка!
Прямо из Токио | День 11: В борьбе — золото! / Шубенков — снялся / В волейболе — опять Бразилия
Прямо из Токио | День 10: В гандболе — скандал / В волейболе — Бразилия/ В бассейне — золото?
Губерниев скандалит с главным тренером сборной России по плаванию
Материалы сюжета: Российский спорт: международные санкции
В Федерации бокса России заявили, что их спортсмены будут выступать только с флагом страны
«Участие России в Олимпиаде немыслимо». Совет Европы снова вмешивается в дела МОК
Константинова — о смене гражданства российскими фигуристами: «Мир поменялся, ситуация поменялась. А для спортсмена главное — его карьера».
ПАСЕ призвала МОК не допускать спортсменов из России до Олимпиады-2024 в Париже
«Заявления представителей ФИФА и УЕФА дают надежду на скорое снятие бана с России». Интервью Александра Дюкова
Дюков оценил возможность перехода РФС в Азиатскую конфедерацию
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Церемония зажжения огня Олимпиады-2024 пройдет 16 апреля
Новости
RSS RSS
Все новости