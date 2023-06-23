Сычугова рассказала о своем отношении к возможному допуску россиян без флага и гимна на ОИ-2024

Серебряный призер чемпионата мира Наталия Сычугова рассказала о своем отношении к возможному допуску россиян без флага и гимна на Олимпиаду-2024 в Париже.

«Мне тяжело говорить, потому что в первую очередь я спортсменка, которая тренируется, полностью отдается своему своему виду спорта. Мы не думаем об этом. Мы действуем вместе с федерацией бокса. В любом случае будут чемпионаты мира, чемпионаты Европы или еще какие-нибудь дружественные Игры. Мы продолжаем работать. Для спортсменов все-таки Олимпийские игры — это всегда мечта и цель. И ради нее мы готовы стараться. Мы будем дальше тренироваться. Это еще детская мечта и высокий статус. Но будет альтернатива для нас. Мы не расстраиваемся и движемся дальше», — приводит слова Сычугова «Спорт День за Днем».

28 марта 2023 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать до соревнований в нейтральном статусе спортсменов из России, не выражавших публичную поддержку СВО и не связанных с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом рекомендовано не допускать россиян до международных турниров в игровых видах спорта.