ВАДА предложило ввести биологические паспорта для нейтральных спортсменов из России

ВАДА призвало ввести биологические паспорта для нейтральных спортсменов из России из-за настороженности по отношению к стране, сообщили РИА «Новости» в пресс-службе агентства.

Документ предлагают создать перед Олимпийскими играми в Париже, которые состоятся летом 2024 года.

«ВАДА по-прежнему скептически и настороженно относится к России. Мы призываем антидопинговые организации ввести биологические паспорта для всех спортсменов из России, которые потенциально могут выступить в Париже в нейтральном статусе», — говорится в заявлении.

МОК 8 декабря объявил о решении допустить российских и белорусских атлетов на Игры в Париже в нейтральном статусе. В организации подчеркнули, что символика России не может демонстрироваться на Олимпиаде-2024.