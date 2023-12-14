Чепиков выступил за участие россиян в Олимпиаде-2024, если МОК не устроит провокаций

Двукратный олимпийский чемпион по биатлону Сергей Чепиков заявил, что российским спортсменам нужно выступить на Олимпиаде в Париже, если Международный олимпийский комитет (МОК) не озвучит новые провокационные требования.

«Я всегда говорил о том, что стоит ехать [на Олимпиаду], о чем сказал и президент, потому что нужно дать профессиональным спортсменам право реализоваться. Они являются жизненными ориентирами для многих, кто тренируется в детско-юношеских спортивных школах. Такими кумирами для меня были Анатолий Алябьев, Владимир Аликин, Александр Тихонов, Николай Зимятов. Если не будет откровенно провокационных предложений со стороны Международного олимпийского комитета, то все будет нормально», — приводит слова Чепикова ТАСС.

8 декабря МОК заявил, что допустит российских и белорусских спортсменов до Олимпиады 2024 года в Париже исключительно в нейтральном статусе и при соблюдении ряда условий.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.