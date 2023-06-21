В МОК рассказали, когда примут решение по участию российских спортсменов в Олимпиаде-2024

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс ответил на вопрос, когда будет принято решение по допуску российских и белорусских спортсменов к Олимпиаде-2024.

«Мы примем решение в то время, когда посчитаем нужным», — цитирует РИА «Новости» Адамса.

Директор по коммуникациям МОК сообщил, что решение о допуске спортсменов из России и Белоруссии еще не принято. Детали, как будут рассылаться приглашения, пока также неизвестны.

В конце февраля 2022 года МОК отстранил российских и белорусских спортсменов от участия в международных соревнованиях.

28 марта исполком МОК рекомендовал допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных турнирах только в качестве нейтральных атлетов, причем только тех, кто публично не высказывался в поддержку специальной военной операции (СВО) и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности. При этом российские и белорусские спортсмены не должны быть представлены в командных видах спорта.

Летние Олимпийские игры-2024 пройдут в Париже с 26 июля по 11 августа.