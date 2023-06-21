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Свищев сравнил расследование МОК в отношении Тарпищева и Исинбаевой с охотой на ведьм

Дарья Алексеева
Корреспондент
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Депутат Госдумы Дмитрий Свищев прокомментировал корреспонденту «СЭ» новость о проведении МОК расследования в отношении членов организации Елены Исинбаевой и Шамиля Тарпищева на их причастность к вооруженным силам РФ.

«Очень похоже на охоту на ведьм. Всех, кто связан с Россией пытаются проверять на лояльность. Обидно слышать, что расследования проводят к таким культовым персонам в спорте, как Исинбаева, Тарпищев и Попов. Таких людей можно пересчитать по пальцам во всем мире. Они столько сделали для олимпийского движения. Велики и спортивными достижениями, и организаторскими способностями. Если в ходе расследования они найдут к чему придраться и примут решение об их отстранении — это будет потеря для всего олимпийского движения. Больше всего потеряет МОК. Они уже сделали одну ошибку — отстранили наших спортсменов. Теперь не знают, как вернуть», — сказал Свищев «СЭ».

Тарпищев является членом Международного олимпийского комитета с 1996 года. Исинбаева вступила в организацию в 2016 году.

Дмитрий Свищев
Елена Исинбаева
Шамиль Тарпищев
МОК
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