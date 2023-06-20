В МОК заявили, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпиаде еще не решен

Директор по коммуникациям Международного олимпийского комитета (МОК) Марк Адамс заявил, что вопрос участия российских спортсменов в Олимпийских играх 2024 года в Париже еще не решен.

«Позиция МОК по поводу украинских и российских спортсменов совершенно не изменилась, — приводит ТАСС слова Адамса. — Мы выражаем солидарность украинским спортсменам, в то время как российские спортсмены выступают в нейтральном статусе».

Он также напомнил, что МОК пока не принимал никаких решений относительно квалификации на Игры в Париже, которые пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.

В феврале 2022 года МОК рекомендовал международным спортивным федерациям не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в международных соревнованиях из-за ситуации на Украине.

В марте этого года исполком МОК рекомендовал международным спортивным федерациям допускать в нейтральном статусе тех российских и белорусских атлетов, которые публично не высказывались в поддержку СВО и не связан с вооруженными силами или органами национальной безопасности.