Тарасова — о недопуске россиян на Азиатские игры: «Мы как-то особенно не рассчитывали»

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова в разговоре с «СЭ» отреагировала на решение МОК не допускать российских спортсменов к участию в Азиатских играх, которые начнутся 23 сентября. Об этом сообщил Олимпийский совет Азии (ОСА) изданию The Indian Express.

«МОК запретил нам участвовать в Азиатских играх. И что? Мы как-то особенно не рассчитывали участвовать на этих соревнованиях. Будем ждать следующего года», — сказала Тарасова «СЭ».

В январе Олимпийский совет Азии предложил спортсменам из России и Белоруссии выступить на Азиатских играх. Однако ОСА не получили соответствующего разрешения от Международного олимпийского комитета (МОК).

В марте 2023 года МОК рекомендовал допускать к соревнованиям в нейтральном статусе тех россиян, которые не выражали публичную поддержку СВО, а также не связаны с военными структурами. Однако решение не распространяется на командные виды спорта.