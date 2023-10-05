Поздняков: «Не вижу пока ни одного российского олимпийца на Играх-2024»

Президент Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков ответил на вопрос о количестве российских спортсменов, которые могут принять участие в Олимпиаде-2024 в Париже.

«Потенциально не вижу пока ни одного российского олимпийца на Олимпийских играх. ОКР не получил приглашение на Олимпийские игры. Говорить об отдельных нейтрализованных спортсменах я бы пока воздержался», — сказал Поздняков.

Ранее министр спорта РФ Олег Матыцин рассказал «СЭ», что максимальное количество россиян, которые смогут принять участие в Олимпиаде-2024, составляет 180 спортсменов.