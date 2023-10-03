Сестры Аверины: «Если сейчас выбирать, как ехать на Олимпиаду, то с флагом и гимном, не в нейтральном статусе»

Российские гимнастки Дина и Арина Аверины поделились мыслями о возможном участии отечественных спортсменов в Олимпийских играх в нейтральном статусе.

«Мы уже ездили на Олимпиаду в нейтральном статусе, выступали без флага, гимна и поддержки. Так как это были первые Олимпийские игры, нам очень понравилась атмосфера, но не хватало поддержки. Если сейчас выбирать, как ехать, то, конечно, выбрали бы ехать с флагом, гимном, не в нейтральном статусе. Каждый спортсмен сам решает, как ехать. Это выбор каждого спортсмена, может, это его первые Олимпийские игры, и он очень хочет участвовать, неважно, в каком статусе», — цитирует Авериных Metaratings.ru.

В марте 2023 года исполком МОК рекомендовал допускать до соревнований российских спортсменов, которые не выражали публичную поддержку СВО и не связаны с вооруженными силами. Рекомендации не распространяются на командные виды спорта. Однако вопрос о допуске спортсменов из России до участия в летней Олимпиаде-2024 в Париже до сих пор не решен.

Олимпийские игры во Франции пройдут с 26 июля по 11 августа 2024 года.