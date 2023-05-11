Российские журналисты получили аккредитацию на Олимпиаду в Париже

В официальном письме Олимпийского комитета России (ОКР) сообщается, что МОК одобрил аккредитацию журналистов из России на Олимпийские игры в Париже.

«Информируем вас о том, что поданная Олимпийским комитетом России заявка на аккредитацию СМИ на Игры XXXIII Олимпиады в Париже подтверждена оргкомитетом Игр», — передает сообщение РИА Новости Спорт.

Пофамильная аккредитация журналистов начнется с 23 октября 2023 года и продлится до 9 февраля 2024 года.