CAS начал работу по иску Федерации фехтования Украины по теме допуска россиян к турнирам

Спортивный арбитражный суд (CAS) зарегистрировал апелляцию Федерации фехтования Украины на решение Международной федерации фехтования (FIE) допустить российских и белорусских спортсменов к участию в турнирах под своей эгидой, сообщает ТАСС.

«Спортивный арбитражный суд зарегистрировал иск Федерации фехтования Украины к Международной федерации фехтования, — сообщили в пресс-службе. — Арбитраж находится на ранней стадии. На данный момент никакой дополнительной информации нет», — завили в пресс-службе суда.

МОК 28 февраля 2022 года рекомендовал не допускать российских и белорусских спортсменов к участию в соревнованиях.

28 марта 2023 года исполком МОК рекомендовал международным федерациям допускать к стартам не поддерживающих СВО российских спортсменов в нейтральном статусе.

Организация предлагает не допускать к турнирам атлетов, которые связаны с вооруженными силами и органами безопасности.

Глава МОК Томас Бах при этом сообщил, что вопрос допуска россиян на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже пока отложен.