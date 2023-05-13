Колобков — о возможном участии России в Олимпиаде-2024: «Честно сказать, я бы себя не обманывал»

Бывший министр спорта РФ Павел Колобков в разговоре с «СЭ» поделился мыслями о возможном выступлении россиян в Олимпиаде-2024.

«Стараюсь не загадывать так далеко в будущее. Было много разных заявлений. Бах не впервые сказал о рассмотрении участия российских спортсменов. Посмотрим, что будет. Знаю, что многие виды спорта в принципе не могут отобраться, потому что отборы пройдут. Честно сказать, я бы себя не обманывал. Поживем, увидим», — сказал Колобков «СЭ».

Ранее стало известно, что решение об участии российских и белорусских спортсменов в летних Олимпийских играх 2024 года в Париже будет принято не раньше, чем за год до их начала.

Об этом 30 марта заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.