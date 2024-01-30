Шумков считает, что у российских боксеров есть шанс квалифицироваться на Олимпиаду-2024

Бронзовый призер чемпионата мира по боксу 2023 года Всеволод Шумков ответил на вопрос, есть ли у российских боксеров шансы квалифицироваться на Олимпийские игры-2024 в Париже.

«Есть слухи, что шанс завоевать путевку еще будет. В ближайшие месяцы должны пройти отборочные первенства, быть может, отобраться еще удастся. Но это маловероятно. Кроме того, тренерский штаб совместно со спортсменами и главой федерации Татьяной Кириенко единогласно решили, что без флага и гимна сборная России не поедет в Париж», — приводит слова Шумкова RT.

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) объявил о допуске спортсменов из России до участия в Играх-2024 в нейтральном статусе. К участию в соревнованиях будут допущены спортсмены, которые прошли квалификации в своих видах спорта. При этом будут применяться строгие условия отбора в соответствии с рекомендациями исполкома МОК.