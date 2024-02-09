Премьер Словакии выступил за участие российских и белорусских спортсменов в Олимпиаде

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо выступил за участие спортсменов из России и Белоруссии в Олимпийских играх.

«Если речь идет об Олимпиаде, то представьте себе, что в какой-то спортивной дисциплине первые места занимают абсолютные мировые лидеры из России или Белоруссии. Вы им запретите участвовать в соревновании, и выиграет кто-то другой, кто иначе с минимальной долей вероятности стал бы победителем. Какова в этом случае цена такой золотой медали?» — приводит слова Фицо ТАСС со ссылкой на газету Pravda.

Также Фицо отметил, что он бы не хотел препятствовать спортсменам соревноваться на турнирах.

В апреле 2023 года Международная федерация дзюдо (IJF) допустила к турнирам спортсменов из России и Белоруссии — атлеты могут участвовать в международных соревнованиях в нейтральном статусе.

В декабре 2023 года МОК объявил о допуске российских и белорусских атлетов на летнюю Олимпиаду-2024 в Париже в индивидуальном нейтральном статусе при соблюдении ряда критериев.

Олимпийские игры в Париже пройдут с 26 июля по 11 августа.