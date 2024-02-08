Фетисов о позиции МОК: «Ты не можешь одних наказывать, а других нет»

Двукратный олимпийский чемпион, депутат Госдумы РФ Вячеслав Фетисов в разговоре с «СЭ» высказался о ситуации с отстранением спортсменов на фоне международных конфликтов.

«Есть разные юридические казусы, многое непонятно. Спорт всегда служил мостом, объединял людей в любых ситуациях. Олимпийскому движению больше 100 лет, за это время произошло столько событий. Сейчас они (МОК) оказались в непростой ситуации, ты не можешь одних наказывать, а других нет. У нас есть дополнительный инструмент. Мы можем указать не только на финансовый ущерб, но и моральный. И предъявить его тем людям, которые принимают решения. Прецедент интересный, это работа спортивных властей нашей страны и крутых юристов», — сказал Фетисов «СЭ».

8 декабря Международный олимпийский комитет (МОК) допустил российских и белорусских спортсменов к участию в Олимпийских играх в Париже в нейтральном статусе. При этом спортсмены не будут допущены ни к каким командным соревнованиям.