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Сегодня, 01:27

Бразилия проиграла Аргентине и не смогла отобраться на Олимпиаду в Париже

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Фото Reuters

Олимпийская сборная Бразилии проиграла Аргентине в матче третьего тура групповой стадии южноамериканского отборочного турнира Олимпиады-2024 — 0:1.

Единственный гол на 78-й минуте забил нападающий аргентинцев Лусиано Гунду.

Благодаря этой победе Аргентина вышла на первое место в финальной группе с 5 очками в 3 матчах и получила право выступить на Играх-2024 в Париже.

Бразилия идет на третьем месте с 3 очками в 3 матчах. В составе команды выступали защитники Келлвен и Лукас Фассон, играющие за московские ЦСКА и «Локомотив», а также будущий нападающий «Реала» Эндрик.

Судьба второй южноамериканской путевки на Олимпиаду решится в матче Парагвай — Венесуэла. Парагвайцы идут вторыми в финальной группе с 4 очками в 2 матчах, венесуэльцы — на четвертой строчке с 1 очком в 2 матчах.

Сборная Бразилии выигрывала футбольные турниры на последних двух Олимпиадах.

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